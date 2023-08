Red Bull a la "force intérieure" pour éviter toute suffisance

Max Verstappen a remporté à Spa, avant la trêve estivale, sa huitième course consécutive et la dixième de sa saison, prolongeant ainsi la série de 12 victoires de Red Bull en 2023, ce qui constitue un record absolu. L'écurie reste au total sur 22 succès lors des 23 derniers Grands Prix.

Mais malgré la domination sans précédent de l'équipe, notamment avec sa RB19, le directeur de l'équipe, Christian Horner, a écarté toute crainte de voir l'équipe de Milton Keynes se laisser aller à se reposer sur ses lauriers.

"Je ne pense pas que cela puisse arriver. Je pense que nous prenons les choses au fur et à mesure, course par course, séance par séance", a déclaré Horner. "Et je pense qu'il faut se concentrer de cette manière. Personne ne laisse son esprit dériver et je crois que c'est un long, très long championnat."

"Il se passe beaucoup de choses en coulisses avec Red Bull Powertrains, qui se prépare également en arrière-plan à Milton Keynes, et 2026 n'est plus très loin désormais. Il y a donc beaucoup de choses pour maintenir la concentration des gens."

Red Bull met en avant les "nombreuses approches" de la part d'équipes rivales pour débaucher ses meilleurs employés, Rob Marshall étant notamment l'une de ces figures clés, en partance pour McLaren, même si l'écurie autrichienne a également recruté de nombreux ingénieurs pour mettre en place sa nouvelle division moteur.

Horner considère que la cible sur le dos de Red Bull est de plus en plus grande et que le défi de rester en tête croît en conséquence. Il estime cependant que la "force intérieure" de la structure lui permet d'être bien armée pour enrayer tout déclin.

"Les défis sont toujours différents car, lorsque vous êtes le chasseur, tout le monde se concentre sur la cible qui se trouve devant. Lorsque vous devenez soudainement le chassé, c'est un autre type de pression. Bien sûr, il y a de nombreuses approches de la part de tous ces gens, qui veulent notre personnel, nos sponsors, et j'en passe."

"Arriver [au sommet] est une chose, y rester en est une autre. Mais je pense [qu'avec] l'esprit, la culture que nous avons au sein de l'équipe, nous avons une grande force intérieure et nous avons bénéficié d'une grande continuité sur une longue période, ce qui, une fois de plus, est très important dans ce domaine."