Brown : Si Red Bull avait deux Pérez, la saison serait ouverte

La saison 2023 de Formule 1 se résume pour le moment à un cavalier seul de Max Verstappen, servi par une Red Bull RB19 aux performances impeccables, loin devant une concurrence extrêmement versatile. Le Néerlandais a remporté dix des 12 Grands Prix disputés jusqu'ici, et est monté sur 100% des podiums.

Sergio Pérez, qui connaît pourtant une saison bien moins fructueuse (deux victoires, sept podiums), en particulier depuis le GP de Monaco, accuse un retard de 125 points sur son équipier mais demeure tout de même en seconde position du classement pilotes, et dispose d'une quarantaine de points d'avance sur un duo de poursuivants composé de Fernando Alonso et Lewis Hamilton.

Zak Brown, PDG de McLaren, qui a récemment connu une résurgence liée à l'arrivée d'évolutions sur sa MCL60 et s'est posée en seconde force lors des GP de Grande-Bretagne et de Hongrie, estime qu'il n'est pas possible de dissocier la domination exercée par Red Bull de l'apport de Verstappen. L'Américain va jusqu'à affirmer, pour ESPN, que si l'écurie autrichienne disposait de deux pilotes du calibre de Pérez, la saison serait à ce stade loin d'être décidée.

"Même si Red Bull détruit tout le monde en ce moment... c'est vraiment Max qui détruit tout le monde actuellement", a déclaré Brown. "Cette combinaison entre Max et Red Bull est juste imbattable pour l'instant. Max et l'équipe ne font aucune erreur."

"S'ils avaient deux Sergio dans la voiture, avec tout le respect que j'ai pour lui, ce championnat serait en quelque sorte tout à fait ouvert. Donc il se passe quelque chose de spécial avec Max et Red Bull."

Sergio Pérez sur la première marche du podium à Djeddah.

"Si vous retirez Max et que vous prenez tous ceux qui ont terminé deuxièmes cette année et que vous leur donnez une victoire, ce serait un championnat assez compétitif et passionnant", a-t-il ajouté.

"Nous avons eu une deuxième place, Aston [Martin] a eu une deuxième place, Ferrari a eu une deuxième place, Mercedes a eu une deuxième place, Sergio a eu une deuxième place. Cinq équipes auraient gagné une course cette année. Dès que nous aurons tous rattrapé Red Bull, je pense que ce sera la situation en Formule 1."

Puisque Brown se livre à cet exercice purement théorique et statistique, si l'on ne faisait que retirer Max Verstappen des 12 premiers Grands Prix de la saison, cela placerait Sergio Pérez (cinq victoires) aux commandes du championnat pilotes avec une avance bien moindre mais relativement confortable de 38 et 39 points sur Fernando Alonso (deux victoires) et Lewis Hamilton (deux victoires). Quatrième, Charles Leclerc (une victoire) serait relégué à 102 points tandis que Lando Norris aurait deux succès à son crédit mais en figurant seulement en septième place, à 132 points de Pérez.