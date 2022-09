Red Bull doit renoncer à Herta, Gasly/Alpine reste possible

Charger le lecteur audio

Alors que Red Bull s'activait depuis plusieurs semaines pour tenter de recruter Colton Herta chez AlphaTauri pour 2023, la marque autrichienne semble avoir dû renoncer à ce projet, selon les informations de la publication sœur de Motorsport.com, Motorsport-Total.com.

Il était clair depuis le début que le principal point d'achoppement dans le dossier serait la question de la Super Licence. En effet, tout pilote engagé en Championnat du monde de F1 doit en disposer ; or, pour y prétendre, il faut être à la tête d'un total d'au moins 40 points, reçus dans le cadre de la participation à divers championnats. Et Herta, 10e en IndyCar cette année, ne dispose à ce jour que de 32 unités, le barème n'étant pas particulièrement favorable aux pilotes du championnat américain, même quand ils sont multiples vainqueurs de courses.

Il fallait donc compter sur une intervention de la FIA, sous forme d'une exception pour cas de "force majeure", pour que l'Américain espère faire ses débuts en discipline reine. Ces derniers jours, il est toutefois apparu peu probable que l'instance accepte de faire exception, sous la pression de divers acteurs.

Avant même qu'une décision formelle ne soit rendue, Helmut Marko s'est montré résigné, auprès de Motorsport.com : "C'est dommage que les gens ne se rendent pas compte de la valeur qu'un pilote américain, surtout un gars comme Colton Herta, aurait pour l'essor [de la F1] en Amérique avec trois courses."

Red Bull a tout essayé pour parvenir à ses fins, en étant même aidé en cela par Alpine, pour qui le recrutement de Colton Herta aurait favorisé son propre recrutement de Pierre Gasly. L'écurie française avait ainsi prévu un test au Hungaroring avec le pilote Andretti en IndyCar, mais ce dernier a au final été annulé.

La problématique de l'absence de décision de la FIA a fini par rejaillir sur Herta lui-même : alors qu'une décision était promise pour Monza, l'instance a voulu attendre le test avec Alpine. Or, Herta avait besoin de rapidement fixer son avenir, Andretti ne pouvant se permettre de patienter indéfiniment et le pilote ne pouvant lui-même pas envisager de se jeter dans l'inconnu en délaissant un baquet de pointe en IndyCar sans avoir de point de chute assuré en F1.

La piste Gasly/Alpine reste ouverte

Cela signifie-t-il que l'idée d'associer Gasly à Esteban Ocon chez Alpine dès 2023 est remisée au placard ? Pas totalement, en dépit de ce qu'avait pu indiquer la direction de Red Bull, mais il va évidemment falloir qu'AlphaTauri trouve une autre option pour que Marko donne son feu vert.

Toujours selon les informations de la publication sœur de Motorsport.com, Motorsport-Total.com, le successeur potentiel de Gasly ne serait pas à chercher du côté de la filière Red Bull. Le mieux placé des jeunes pousses du programme, Liam Lawson, n'a pas véritablement convaincu en vue de la F1 alors que Jehan Daruvala (sixième de Formule 2), Ayumu Iwasa (neuvième) et Dennis Hauger (11e) semblent encore loin d'être prêts. Autre pilote qui ne fait a priori pas partie des candidats, Mick Schumacher, dont l'avenir ne semble plus non plus passer par Haas.

"Nous évaluons actuellement les possibilités qui s'offrent à nous", a simplement déclaré Helmut Marko sur le sujet.

Avec Christian Nimmervoll