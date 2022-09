Red Bull ne libèrera Gasly que si Herta peut venir en F1

Charger le lecteur audio

Ce qui n'était qu'une rumeur il y a quelques semaines, puis une information confirmée par nos soins il y a dix jours, est aujourd'hui de notoriété publique : le contact est établi entre Alpine et Red Bull pour que Pierre Gasly rejoigne l'écurie française. Cependant, rien n'est acquis et Helmut Marko, en confirmant les discussions, a aussi rappelé que certaines conditions devaient être remplies pour que le pilote tricolore soit libéré de sa dernière année de contrat chez AlphaTauri. Des conditions financières, à n'en pas douter, mais pas seulement.

Pour laisser filer le vainqueur du Grand Prix d'Italie 2020, dont les perspectives de promotion chez Red Bull sont aujourd'hui quasiment inexistantes, le clan autrichien veut pouvoir mettre en place un autre projet "palpitant". On le sait, l'idée est de faire venir Colton Herta en Formule 1 et, à en croire Christian Horner, il n'y a que la concrétisation d'un tel recrutement qui pourrait permettre à Pierre Gasly de rejoindre Enstone. "Pierre fait du bon travail chez AlphaTauri, donc je ne pense pas qu'il y aura de désir de changement s'il n'y a pas d'option intéressante disponible", prévient le directeur de Red Bull.

Car le dossier Colton Herta est complexe puisque le barème actuel ne permet pas au pilote américain d'obtenir la Super Licence indispensable pour courir en Formule 1. Le sujet est discuté au plus haut niveau avec le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, mais l'opposition est forte au niveau de la F1 et des écuries.

"Je pense que c'est un talent formidable", insiste Christian Horner en évoquant Colton Herta. "C'est un jeune Américain qui s'est distingué aux États-Unis, donc il sera très intéressant de voir comment il se comporte en F1. Et la F1 est évidemment de plus en plus populaire sur le marché américain actuellement. Avoir un pilote américain qui réussit pourrait être très intéressant. Ça pourrait être intéressant pour nous, à plus long terme. On a des contrats avec nos pilotes actuels, mais AlphaTauri – ou Toro Rosso – a produit de nombreux pilotes sur lesquels on a pu s'appuyer ces dernières années, que ce soit Sebastian [Vettel], Max [Verstappen] ou Daniel [Ricciardo]."

"Je pense que c'est une question qui relève de la FIA", ajoute-t-il au sujet de la Super Licence. "On a juste besoin de clarifier la situation en ce qui concerne les points, ce qui, je l'espère, se fera bientôt. Car ça joue un rôle clé sur le marché des transferts."

Dans son réservoir de jeunes talents, Red Bull a pour pilote le mieux placé Liam Lawson, actuellement cinquième du championnat de Formule 2 et en passe de valider sa Super Licence. Il a récemment participé aux essais libres du Grand Prix de Belgique avec AlphaTauri.

Par ailleurs, Helmut Marko a rencontré le leader de la F2 et favori pour le titre, Felipe Drugovich, samedi dernier à Zandvoort. Le Brésilien n'est affilié à aucune écurie de Formule 1 et pourrait constituer une solution de repli même si Helmut Marko assure devant les micros : "On ne négocie pas avec lui".

Propos recueillis par Adam Cooper