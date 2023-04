Red Bull : Newey "sera encore là pour de nombreuses années"

Charger le lecteur audio

Depuis plus de quinze ans qu'il occupe une place centrale chez Red Bull en Formule 1, Adrien Newey fait régulièrement l'objet de rumeurs quant à un avenir ailleurs. Que ce soit dans d'autres projets – ce qu'il s'autorise déjà depuis quelques années avec la bénédiction de son employeur, souvent lui-même impliqué – ou en voyant son nom circuler, notamment du côté de chez Ferrari.

Jamais ces rumeurs ne se sont concrétisées, alors quand elles ressurgissent en ce printemps qui voit Red Bull dominer le début de saison, Christian Horner est précis et concis dans sa mise au point. S'il se dit que le contrat du directeur technique de 64 ans doit prochainement être renouvelé, le patron de l'écurie de Milton Keynes coupe court à tout autre scénario que celui de conserver son génie.

"Son cœur est toujours en Formule 1, et son engagement avec l'équipe n'est pas quelque chose… On ne parle pas des contrats ni de leur durée, mais il sera encore là pour de nombreuses années", tranche-t-il auprès de Sky Sports. "Il y aura toujours des rumeurs dans ce paddock, c'est la Formule 1. C'est un élément très important et apprécié de notre équipe. C'est formidable de l'avoir avec nous sur le long terme, mais aussi de s'impliquer dans d'autres choses désormais."

Horner n'imagine pas Verstappen imiter Alonso

L'avenir de ses stars, Christian Horner s'en préoccupe logiquement, et les réflexions concernent aussi Max Verstappen. Sous contrat jusqu'en 2028, le double Champion du monde n'envisage pas de quitter la Formule 1 mais a récemment brandi un début de menace en évoquant les changements de format de week-end qui se multiplient sous l'impulsion de Liberty Media. Refusant de parler pour lui, son directeur d'écurie n'est pas surpris et n'imagine de toute façon pas le Néerlandais battre des records de longévité.

"Max est lui-même, il est très, très tranché dans ses opinions et dans sa vision de ce qu'il veut faire de sa vie", explique Christian Horner. "Et je ne le vois pas être un Fernando Alonso, toujours courir à 41 ou 42 ans, ou peut-être pas en Formule 1. Mais ce qu'il aime et le passionne, c'est la course. S'il n'est pas sur un circuit, il court en virtuel, il pilote des GT pour le plaisir ; sa passion est tout simplement de piloter et de courir, et tant qu'il aura la flamme pour ça, il continuera. Mais la longévité de cette flamme est propre à chacun, il faut le découvrir par soi-même."

"Vingt-trois Grands Prix, c'est un calendrier brutal et difficile", ajoute-t-il. "C'est dur pour les pilotes, c'est plus dur encore pour les mécaniciens qui voyagent en début de semaine et reviennent le lundi suivant après une course. C'est un calendrier brutal qui finit par faire des ravages."