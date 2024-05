Red Bull avec un nouvel aileron à forte charge aéro à Monaco

Bien que les exigences du circuit urbain de Monaco, serré et sinueux, en fassent un endroit évident pour apporter la spécification la plus élevée possible en matière d'appui aérodynamique, les restrictions liées au plafond budgétaire font que toutes les équipes ne choisissent pas forcément de produire des pièces dans cet esprit. Beaucoup préfèrent en effet s'en tenir à une solution intermédiaire, mais qui convient à certains autres circuits à moyenne ou haute charge aérodynamique, jugeant qu'il s'agit d'une façon beaucoup plus rentable de procéder.

Red Bull sait cependant que les marges face à McLaren et Ferrari sont infimes à l'heure actuelle, et a donc décidé d'investir dans un aileron parfaitement adapté aux exigences de Monaco. Comme le montre la photo ci-dessus, le plan principal et le volet supérieur du nouvel aileron occupent tous les deux une plus grande partie de la zone autorisée, avec un rayon serré utilisé pour relier le plan principal et la plaque d'extrémité à leur jonction.

La section de l'extrémité du volet est également bien réglée pour travailler en conjonction avec l'angle d'attaque du volet supérieur, tandis que ce dernier est doté d'un important Gurney monté sur le bord de fuite. Pour compenser la force d'appui générée et tenir compte de la traînée engendrée par cette nouvelle spécification, Red Bull a ajouté une encoche en forme de V dans la section centrale, tout en conservant la section d'extrémité semi-détachée de ses autres ailes.

Red Bull a apporté un nouvel aileron sur la RB20, spécifique aux exigences de Monaco. Photo de: Giorgio Piola

Bien que l'arrière de la voiture soit resté caché pour l'instant, il ne fait guère de doute que des évolutions seront également apportées au niveau du beam wing pour compléter cette modification.

Le leader du championnat du monde, Max Verstappen, s'est retrouvé sous la pression croissante de ses rivaux lors des dernières courses, son avantage en qualifications à Imola le week-end dernier étant inférieur à un dixième de seconde. En course, il a eu du mal à maintenir la température des pneus durs que les équipes ont utilisés pour le deuxième relais, ce qui l'a exposé à un retour en fin d'épreuve de Lando Norris au volant de sa McLaren.

L'étroitesse du circuit de Monaco ce week-end donne une grande importance aux positions sur la grille à l'issue des qualifications, c'est pourquoi l'équipe Red Bull sait qu'elle ne peut laisser aucune performance de côté si elle veut aller chercher la pole position.