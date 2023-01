Pourquoi Red Bull a accepté de laisser partir Gasly chez Alpine

Charger le lecteur audio

En octobre dernier, Alpine officialisait l'arrivée de Pierre Gasly aux côtés d'Esteban Ocon pour la saison 2023 de Formule 1. Fragilisée par les défections plus ou moins inattendues de son protégé Oscar Piastri et du vétéran Fernando Alonso, la structure d'Enstone a dû trouver un plan C pour son second baquet.

Ce plan C est donc Pierre Gasly, et cela a pu surprendre, car AlphaTauri avait officialisé la présence du Français en son sein pour la saison 2023 quatre mois plus tôt. Entretemps, la situation a évidemment évolué, et si Red Bull a cédé, ce n'est apparemment pas qu'une question de compensation financière.

Il est de notoriété publique que Gasly ne voyait plus son avenir auprès de la marque au taureau, puisque celle-ci n'envisageait pas de le faire revenir dans l'écurie mère après l'expérience ratée de 2019, malgré des performances remarquées chez AlphaTauri. Ainsi, d'après le directeur de la petite Scuderia, Red Bull a fait une faveur à son pilote en lui permettant de saisir une belle opportunité, et ainsi d'assurer son avenir dans l'élite.

"C'est la raison pour laquelle Red Bull a décidé de le libérer de son contrat", a déclaré Franz Tost à The Race. "Red Bull a décidé de ne pas le prendre. Et Pierre voulait rejoindre une autre écurie. À cause de tous ces changements – la retraite de Vettel, le transfert d'Alonso chez Aston Martin – le baquet chez Alpine était libre."

Pierre Gasly et Franz Tost se prennent dans les bras avant la dernière course du Français chez AlphaTauri

"Red Bull a été beau joueur en le laissant partir chez Alpine. C'était clair pour moi, car sinon il y aurait eu un bien trop grand risque qu'il n'ait pas de baquet pour 2024. Tous les volants auraient été pris. Ce n'est pas facile [d'accepter le départ de Gasly], mais en fin de compte, je pense que c'est une décision juste."

Les opportunités risquaient effectivement d'être limitées pour Gasly sans cette ouverture chez Alpine : Ferrari et Mercedes ne semblent pas près de changer de pilotes et disposent de toute façon de nombreux jeunes loups, McLaren vient de miser sur Piastri avec l'incontournable Lando Norris, Aston Martin a recruté Alonso aux côtés de l'indéboulonnable Lance Stroll… Alfa Romeo, Haas et Williams ne sont pas vraiment des options de premier choix.

"Nous avons une bonne relation", a ajouté Tost. "Et bien sûr, j'étais déçu, car je croyais qu'il allait rester avec nous jusqu'à fin 2023. Mais compte tenu de toutes ces circonstances, je me suis rendu compte que ça n'avait pas de sens [de le garder]. Sinon, le risque était trop élevé qu'il n'ait plus de bonne opportunité en F1."

Et à Faenza, il va falloir se remettre de ce départ, Gasly étant remplacé Nyck de Vries, d'un an son aîné mais qui va néanmoins faire ses débuts à temps plein dans la catégorie reine du sport automobile. "Nous perdons un pilote très expérimenté qui a apporté beaucoup de succès à l'équipe, qui a contribué à sa construction. Ce sera une perte. Il n'y a aucun doute là-dessus", a conclu Tost.

