Red Bull : Les restrictions aéro pourraient freiner Aston Martin

Aston Martin est la surprise de ce début de saison, l'écurie britannique s'était posée en seconde force du plateau, principalement grâce à Fernando Alonso, au volant d'une AMR23 très performante. L'écurie est seconde du classement constructeurs, avec un point d'avance sur Mercedes, le duo plus homogène de la structure allemande compensant son manque de performance global.

La pression mise sur Red Bull, notamment à Monaco où Alonso a bien failli signer la pole et où une stratégie pneumatique discutable lui a potentiellement coûté une chance de l'emporter, pourrait toutefois, selon Helmut Marko, diminuer progressivement, à partir du moment où les premières restrictions aéro liées à sa position actuelle chez les constructeurs entreront en action.

"Si Aston Martin reste deuxième du championnat, il y aura une remise à zéro du temps passé en soufflerie vers la mi-championnat", a déclaré Marko à Motorsport.com. "Le temps passé en soufflerie sera alors considérablement réduit, et le plafond budgétaire est un autre facteur, qui pourrait également avoir une incidence."

En effet, les ATR (restrictions sur les tests aérodynamiques) imposent un système de handicap qui autorise aux écuries un certain niveau d'utilisation de la CFD (mécanique des fluides numérique) et de la soufflerie en fonction des résultats. Pour ce début de saison 2023, ce sont les résultats finaux de 2022 qui servent de base, avec la première place de Red Bull et la septième d'Aston Martin.

Concrètement, cela veut dire que par rapport à une quantité de tests aéro de référence (qui représente donc 100%), Red Bull est limité par le règlement à 70% de cette quantité (nombre auquel il faut ajouter la pénalité pour son dépassement du plafond budgétaire en 2021, portant son total autorisé à 63%) alors qu'Aston Martin pouvait bénéficier de 100% de cette quantité.

Lance Stroll devant Sergio Pérez lors du GP de Monaco.

Mais ces restrictions sont réévaluées tous les six mois pour coller à la hiérarchie réelle. Ce sera le cas le 1er juillet, et si Aston venait à se maintenir à la seconde place, la structure de Silverstone pourrait tomber à 75% de la quantité de tests de référence pour le reste de la saison, ce qui aurait également un impact sur le travail possible pour 2024. Les restrictions diminuant ensuite de 5% à chaque position perdue, la troisième place représenterait 80% et la quatrième 85%.

Il y a toutefois assez peu de chances que les nouvelles restrictions qui toucheront Aston Martin aient une incidence immédiate sur ses performances en piste. Si influence il devait y avoir, ce serait plus probablement autour de la fin de saison, avec un développement moins poussé, qu'il serait possible de mettre également sur le compte du basculement des ressources à 2024.

Toutefois, au sortir d'un week-end que beaucoup voyaient comme le plus difficile de cette première partie de saison pour Red Bull, Max Verstappen a conforté sa place de leader chez les pilotes et l'écurie de Milton Keynes a encore creusé légèrement l'écart sur la concurrence avec 129 et 130 points d'avance sur Aston Martin et Mercedes.

Pour Marko, Barcelone sera une piste qui appuiera sur les forces de la RB19 : "Je pense qu'à Barcelone, il devrait être plus facile pour nous d'être en tête. Je veux dire : Alonso est étonnamment rapide et très régulier, mais il n'a jamais vraiment pu battre Max."

Avec Filip Cleeren et Ronald Vording