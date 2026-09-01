L'écurie Red Bull Racing a confirmé le recrutement de Tom McCullough, ingénieur de longue date d'Aston Martin, pour prendre la succession en 2027 de Gianpiero Lambiase. Ce dernier rejoindra McLaren pour y devenir directeur de la compétition.

Gianpiero Lambiase prendra ses fonctions à Woking d'ici 2028, à une date qui sera précisée pour respecter les clauses contractuelles et les préavis. Il travaillera sous la responsabilité du directeur de l'écurie, Andrea Stella.

Celui que l'on surnomme "GP" occupe actuellement un double rôle chez Red Bull. S'il est avant tout connu comme l'ingénieur de course historique de Max Verstappen, il cumule également cette fonction depuis plusieurs mois avec celle de directeur de la compétition.

Comme déjà précisé auparavant, Tom Hart, l'ancien ingénieur performance de Max Verstappen, a décidé de renoncer à un départ chez Williams pour devenir l'ingénieur de course du quadruple champion du monde à partir de 2027. Red Bull devait toutefois trouver le successeur de Gianpiero Lambiase à son autre poste, ce qui est désormais chose faite avec l'annonce de l'arrivée de Tom McCullough dès la saison prochaine.

"Nous sommes ravis d'accueillir Tom dans l'équipe au début de la saison 2027 et nous avons hâte de pouvoir compter sur la richesse de son expérience et de son expertise dans ce rôle", a confirmé l'écurie de Milton Keynes mardi soir.

Tom McCullough prendra ses fonctions chez Red Bull dès 2027. Photo de: FIA Pool

Tom McCullough a longtemps travaillé chez Aston Martin, où il a connu les périodes Force India puis Racing Point. Il a occupé pendant quatre ans le poste d'ingénieur de course en chef, avant de devenir directeur de la performance jusqu'à fin 2024.

Dans le cadre d'une restructuration initiée chez Aston Martin en 2025, les responsabilités de Tom McCullough ont été reprises par l'ancien directeur de l'équipe, Mike Krack. Il a alors été affecté à des projets ne relevant pas de la Formule 1 au sein d'Aston Martin Performance Technologies, dans un rôle de direction senior qu'il s'apprête désormais à quitter pour relever un nouveau défi.

Âgé de 50 ans, il a débuté sa carrière dans le sport automobile chez le constructeur de châssis Reynard, et a également travaillé chez Sauber et Williams.