Ricciardo en appelle au "retour de Piquet" pour sauver son week-end

Après une nouvelle séance de qualifications décevante à Singapour, Daniel Ricciardo a plaisanté en demandant le retour de Nelson Piquet Jr en F1 pour l'aider à remonter la pente suite à une performance qu'il qualifie de "déplorable".

L'Australien a entamé le week-end de l'épreuve de Marina Bay avec au-dessus de sa tête ce qui semble être la menace d'une éviction dans les semaines qui viennent, au profit de Liam Lawson. Même s'il a tempéré ces rumeurs ce jeudi, il a lui-même reconnu qu'il ne pouvait pas totalement exclure que sa carrière en F1 s'achève à nouveau d'ici la manche d'Austin le mois prochain.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que les qualifications de ce samedi n'ont pas vraiment donné à Ricciardo d'arguments pour faire pencher la balance en sa faveur avec une élimination dès la Q1 alors que son équipier Yuki Tsunoda a atteint la Q3.

S'exprimant sur sa prestation, et ce qu'il pouvait espérer en course à partir de la 16e place, le vainqueur de huit GP en F1 s'est fendu d'une blague au sujet du Crashgate, à savoir l'accident volontaire de Piquet Jr lors de l'édition 2008 de l'épreuve qui avait favorisé la victoire de l'autre Renault, pilotée par Fernando Alonso. "Avec un peu de chance, [nous aurons] un Safety Car qui arrivera au bon moment", a lancé Ricciardo. "Organisons le retour de Piquet et faisons en sorte que ça se produise."

Comme d'autres pilotes sur la grille, il a connu une perte de performance soudaine en qualifications, en dépit de modifications limitées des réglages : "On n'a vraiment pas changé grand-chose. Hier, nous étions dans une bonne situation donc on était assez optimistes, on ne s'est pas fait de faux espoirs. Honnêtement, ce matin, on était bien sur les mediums, j'avais l'impression qu'on avait démarré sur les mêmes bases qu'hier, mais ensuite j'ai mis les tendres et j'étais nulle part."

"Nous avons donc procédé à quelques ajustements pour les qualifications et je pensais que tout irait bien, mais une fois encore, je n'étais pas à l'aise sur les pneus tendres. C'était... Je dirais déplorable parce que nous étions dans une bonne position hier et nous ne nous attendions pas à... Il n'y a pas eu de grosses erreurs mais je savais, quand j'ai franchi la ligne d'arrivée, que ce n'était pas rapide. Ça n'allait pas."

"Ce matin, on pouvait se dire 'oh, [ce train de] pneus tendres-là n'a pas fonctionné', mais nous en avions trois aujourd'hui et nous n'avons été compétitifs sur aucun d'entre eux."

Quand il lui a été demandé si ce résultat faisait d'autant plus mal qu'il intervenait dans le contexte des rumeurs autour de son avenir, Ricciardo de répondre : "Oui, bien entendu il aurait été bien de faire passer un message. Évidemment, le truc de la Q1, ça craint. Avec tout ce bordel, je pensais vraiment que [ça] irait aujourd'hui. C'est pourquoi je me demande juste : 'Comment on s'est fait sortir en Q1 ?' J'essaie d'être positif mais c'est une journée très négative, donc je vais allez me noyer dans mon bain glacé."

Avec Jonathan Noble et Ewan Gale