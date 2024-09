Gasly : "Honnêtement, je ne comprends pas"

Quinzième et dix-huitième sur la grille de départ du Grand Prix de Singapour, les pilotes Alpine n'ont pas vécu une séance particulièrement faste dans les rues de la Cité-État. C'est particulièrement vrai pour Pierre Gasly, sorti dès la Q1, et qui, comme d'autres pilotes du plateau, s'est retrouvé confronté à une monoplace méconnaissable au moment crucial.

S'exprimant au micro de Canal+ après cette élimination, il n'a pas caché sa déception et surtout son incompréhension face au changement de comportement de l'A524 : "Vraiment déçu parce qu'en EL3, ça marchait bien. En qualifs, on n'a pas changé énormément [de choses au niveau des réglages] et la voiture était complètement différente."

"Je n'améliore même pas [sur] mon tour de qualifs, il est moins vite qu'en EL3 avec quasiment 20 kg d'essence d'écart [en réalité, son tour de qualifs est 0"055 plus rapide que celui en EL3, ndlr]. Il va falloir qu'on travaille pour essayer de comprendre. Je ne pouvais pas remettre les gaz, je patinais dans tous les virages et... Pour le moment, c'est vraiment bizarre, donc on va essayer de travailler ce soir avec l'équipe pour voir ce qui ne s'est pas bien passé."

Interrogé sur la course de ce dimanche, c'est surtout l'incrédulité qui transparaissait : "Honnêtement, pour l'instant, je ne comprends pas. La voiture ce matin en EL3, elle était plutôt bien équilibrée et, voilà, c'était complètement différent ce soir. J'étais content pendant les longs runs qu'on a fait ce matin. Si demain on a la voiture qui se comporte de cette manière [comme en qualifs], ça va être très compliqué. Mais je suis sûr qu'on va trouver des réponses ce soir et on va faire en sorte que ça se passe bien demain."

On pensait que le week-end allait être un petit peu mieux ici...

De l'autre côté du garage Alpine, Esteban Ocon a réussi à accéder à la Q2 de justesse mais n'a pas pu faire mieux que la 15e et dernière position de cette seconde phase des qualifications. Il en tirait une légère satisfaction, là aussi sur Canal+ : "Vu comme on était en EL3, je pense que oui [c'est une satisfaction], un petit peu, parce que la voiture était vraiment déstabilisée, on avait vraiment un problème de grip sur l'arrière."

"En Q1, surtout, on a eu une voiture qui marchait vraiment bien, on arrivait à bien la mettre en température au niveau des pneus. Ça fonctionnait bien mieux qu'après, malheureusement, en Q2. Quand on est remonté huitième à un moment [en Q1], je pense qu'on était dans la bonne fenêtre mais il nous [en] a manqué un peu après, en Q2, malheureusement. Il faut qu'on regarde pourquoi. On pensait que le week-end allait être un petit peu mieux ici, mais voilà, c'est une longue course demain, il faudra aller au bout et on va faire au mieux pour se rapprocher des points."

Le vainqueur du GP de Hongrie 2021 n'était cependant pas vraiment inquiet concernant le comportement de la voiture en course, estimant que l'exercice des qualifications est particulier : "Je pense qu'il y a pas mal de pneus là-dedans, en fait. Quand on fait la course, au final, les pneus sont en température pour tout le monde ; ce n'est pas un simple tour qualif qu'on doit faire où les pneus sont froids en début de tour. C'est quelque chose de différent, c'est un autre exercice."

"Ce sera difficile, comme ça l'est depuis toute cette année, mais on va essayer de faire au mieux pour faire une belle course demain et en voir la fin, parce que ça fait beaucoup d'années maintenant que je fais cette course et je n'en ai pas vu la fin souvent."