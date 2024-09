Voici comment Verstappen a répondu lors de la conférence de presse FIA

Suite à sa punition pour avoir juré en conférence de presse ce jeudi, la protestation de Max Verstappen contre la FIA s'est déroulée de façon théâtrale lors de la conférence organisée après les qualifications du Grand Prix de Singapour 2024 de F1.

Après sa deuxième place sur la grille, il a dûment rempli ses engagements en direct sur le flux vidéo de la F1 avant de se rendre dans la salle de conférence de presse officielle. Toutefois, après avoir répondu à la première question de l'animateur Tom Clarkson, il est rapidement apparu qu'il n'était pas désireux de s'engager dans de longues réponses.

Et comme il a rapidement fait une blague sur le fait qu'il ne souhaitait pas dire grand-chose en raison de sa punition pour avoir juré lors de la conférence de presse de jeudi, ses intentions étaient alors évidentes.

Lire aussi : Formule 1 Après sa punition, la surréaliste conférence de presse de Verstappen

Voici comment s'est déroulée la conférence de presse :

Tom Clarkson (TC) : Max, le week-end n'a pas été des plus faciles pour vous et Red Bull Racing jusqu'à présent. Alors, comment vous sentez-vous avec cette première ligne ?

Max Verstappen (MV) : Oui, je suis très heureux de la deuxième place aujourd'hui après la journée d'hier. Et je voudrais dire, aussi, un grand merci à l'équipe pour avoir persévéré tout au long du week-end afin de rendre la voiture meilleure pour moi. Donc, oui, je suis très heureux d'être sur la première ligne.

TC : Qu'avez-vous changé entre hier et aujourd'hui ? Parce qu'il semble qu'il y ait eu une grande différence de performance.

MV : Beaucoup de choses.

TC : Pouvez-vous nous en dire plus ?

MV : Non, je risque d'avoir une amende ou un jour [d'activités d'intérêt général] en plus.

TC : Êtes-vous confiant dans le rythme de la course ?

MV : Peut-être.

TC : Je veux dire, à quel point la course est-elle un saut dans l'inconnu, étant donné les problèmes que vous avez rencontrés hier en essais ?

MV : C'est l'inconnu...

TC : Parlez-nous de...

MV : Ce n'est pas contre vous, ne vous inquiétez pas. Je ne veux pas vous contrarier.

TC : Ça va. Mais pouvez-vous nous dire ce que vous pensez du fait d'être aux côtés de Lando demain, en termes de lutte pour le titre et de tactique de course ?

MV : Je le saurai demain.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo de: Ben Hunt

Clarkson a ensuite terminé en posant des questions à Lewis Hamilton, troisième du classement, avant de donner la parole à la presse écrite.

Il a alors été demandé à Verstappen s'il pouvait développer les changements apportés à la RB20 depuis hier, après sa réticence à répondre plus tôt. Verstappen a lancé : "Je préférerais que vous posiez ces questions en dehors de la salle."

Après avoir confirmé qu'il répondrait aux journalistes en dehors de la salle, Verstappen a ensuite été interpellé sur ce qui se passerait s'il était puni pour son comportement lors de cette conférence de presse. "Pas de commentaire", a-t-il simplement répondu.

Enfin, quand il lui a été demandé combien de temps encore il comptait offrir des réponses laconiques, il a rétorqué : "Je réponds. Mais pas beaucoup. Probablement [un problème avec] ma voix."