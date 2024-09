Sainz sanctionné pour une infraction après son accident

Carlos Sainz a reçu une amende de 25 000 euros, dont 12 500 avec sursis, après avoir traversé sans autorisation la piste pour revenir au stand après son accident de Q3 au Grand Prix de Singapour.

Voici la justification de cette décision : "Après un accident en Q3 qui a provoqué un drapeau rouge, Carlos Sainz a traversé la piste et a ensuite traversé l'entrée des stands. Les commissaires ont examiné la vidéo, interrogé les commissaires [de piste] et ont appris de la bouche du pilote qu'il avait traversé la piste sans avoir obtenu au préalable l'autorisation d'un commissaire. Le règlement prévoit explicitement que cela n'est pas autorisé et qu'il s'agit d'une situation potentiellement très dangereuse. De plus, le directeur de course l'a rappelé lors d'un précédent briefing des pilotes."

"Les commissaires acceptent que Sainz ait pensé que la piste était dégagée parce que [son accident] a eu lieu après l'entrée dans les stands et qu'il y a eu un drapeau rouge. Cependant, il y avait encore cinq voitures sur la piste et il se pouvait que l'une d'entre elles commette une erreur et n'entre pas dans la voie des stands, ou qu'elle entre dans la voie des stands plus rapidement que Sainz ne le pensait. En outre, d'autres véhicules pouvaient entrer sur la piste sans que le pilote n'en ait connaissance."

VIDÉO - Les moments forts de la Q3 au GP de Singapour

"Les commissaires ont comparé cette affaire à d'autres pénalités décidées récemment, qui avaient été infligées alors que la piste était en conditions de course, mais sous voiture de sécurité, et considèrent qu'il s'agit d'un cas un peu moins grave, en raison du drapeau rouge. De plus, le fait que le pilote ait tenu compte qu'il se trouvait au-delà de l'entrée des stands est une autre circonstance atténuante. Mais à la lumière du règlement explicite renforcé lors des précédents briefings des pilotes, les commissaires imposent une amende inférieure aux sanctions précédentes et ordonnent un sursis de la moitié pour le reste de la saison 2024, à la lumière des circonstances atténuantes."

Lewis Hamilton avait écopé, l'an passé, d'une amende de 50 000 euros, dont 25 000 avec sursis, pour avoir traversé la piste sans autorisation lors de la course du GP du Qatar, suite à son accrochage du premier virage avec George Russell.