Feu vert imminent pour un sprint des rookies à Abu Dhabi

Selon les informations de Motorsport.com, le projet de la Formule 1 d'organiser une course sprint pour les rookies après la finale de la saison à Abu Dhabi devrait être approuvé le mois prochain.

L'idée de transformer le test traditionnel d'après-saison en une course pour les débutants a été évoquée pour la première fois par les responsables d'équipe en juillet dernier. Elle s'inscrivait dans le cadre d'une discussion au sein de la Commission F1 sur les moyens d'offrir aux jeunes pilotes plus de roulage au volant de monoplaces de la discipline, les essais étant très limités.

Une proposition visant à autoriser l'inscription de wild-cards lors des GP a été rejetée, et il a été estimé qu'augmenter le nombre de séances d'essais libres auxquelles des rookies doivent participer n'apporterait pas grand-chose de plus. En revanche, l'idée d'organiser une course sprint réservée aux débutants a fait son chemin.

Le concept a été largement soutenu et il a été décidé que la question serait soumise à l'évaluation des directeurs sportifs afin de comprendre s'il était possible de le mettre en œuvre sur le plan réglementaire. À la suite d'une réunion récente du Comité consultatif sportif de la F1, au cours de laquelle les implications en matière de réglementation ont été évaluées, la conclusion a été que la proposition était réaliste.

Plusieurs sources haut placées laissent désormais entendre que le projet de sprint va dans la bonne direction et que le vote formel qui aura lieu lors de la prochaine réunion de la Commission F1, le 2 octobre, sera très certainement favorable à sa mise en œuvre.

Si certains détails doivent encore être réglés avant la réunion, il est entendu que le plan général pour le mardi suivant Abu Dhabi est d'organiser, dans le cadre des essais Pirelli habituels, une courte séance de qualifications suivie d'une course sprint impliquant dix débutants. L'événement sera diffusé sous une forme ou une autre, mais on ne sait pas encore exactement où et comment. Il est cependant probable qu'il soit retransmis par les chaînes de télévision habituelles.