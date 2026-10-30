Formule 1

Ricciardo voit l'insouciance comme un super-pouvoir chez Antonelli

Daniel Ricciardo estime que l'âge de Kimi Antonelli constitue un avantage majeur alors que le jeune pilote se rapproche de son premier titre mondial en F1.

Benjamin Vinel

Mis à jour: 30 oct. 2026, 15:30

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Photo de : Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Daniel Ricciardo estime que l'insouciance de Kimi Antonelli est l'une des raisons de sa réussite en Formule 1 lors de la saison 2026.

Avec neuf victoires à son actif pour sa deuxième saison en F1, Antonelli est aux portes de son premier titre mondial. Pour être sacré dès le Grand Prix du Mexique dimanche, le pilote Mercedes doit terminer au moins neuvième ou compter sur l'absence de victoire de George Russell et Lewis Hamilton.

Il deviendrait ainsi, à 20 ans, le plus jeune champion du monde de l'histoire de la F1, battant de plus de trois ans le record actuellement détenu par Sebastian Vettel.

Daniel Ricciardo, qui a fait ses débuts en F1 à 22 ans avant de quitter le championnat du monde à 35 ans, estime savoir exactement ce que ressent Antonelli et comprendre ce qui fait sa force.

"Un ami m'a posé une question sur Kimi Antonelli l'autre jour, et je lui ai répondu que 'l'ignorance est un super-pouvoir'. Vous savez, ce que je veux vraiment dire, c'est qu'être jeune est une superpuissance. Je ne cherche absolument pas à être méchant avec lui", a expliqué l'Australien dans le podcast Beyond The Grid. "Être jeune, c'est une superpuissance : c'est être insouciant et ne pas encore avoir été autant exposé au monde et à tout ce qui l'entoure."

"Je me souviens de ma première année chez Red Bull Racing : on est naïf, jeune, insouciant. Je ne sais pas, tout paraît facile, tout vient naturellement, et on se dit : 'Waouh, je gagne, super, je vais continuer à gagner parce que je suis le meilleur.'"

Ricciardo avait rejoint l'équipe principale de Red Bull pour la saison 2014, après le départ à la retraite de son compatriote Mark Webber. Associé à Sebastian Vettel, il avait alors remporté, contre toute attente, les trois victoires de l'écurie cette année-là, devançant nettement le quadruple champion du monde en titre.

Daniel Ricciardo au volant de la Red Bull RB10.

Photo de: Charles Coates / Motorsport Images

Un parallèle évident peut être établi avec la manière dont Antonelli a pris le dessus sur Russell cette année, alors que le Britannique était considéré comme le pilote de référence de Mercedes.

"Je ne cherche pas à me comparer à lui ou quoi que ce soit, mais il y a une force à être jeune dans certaines situations, alors que ce sport et le monde peuvent être très intenses. Au fil des années, on finit par accumuler un certain bagage…", a poursuivi Ricciardo.

"Je pense qu'il se trouve actuellement dans cette période idéale où il est évidemment très talentueux, très rapide, mais où il n'a pas encore vraiment accumulé ce bagage. Alors, il suffit d'aller courir. Il n'y a pas vraiment de pression qui vient parasiter tout ça, et c'est un super-pouvoir."

"Pour moi, c'est devenu beaucoup plus difficile au fil des années. Il y a notamment eu ma décision de quitter Red Bull en 2018… Ce sont des choses que l'on remet forcément en question. Avec les années, on se dit : 'Je n'ai pas vraiment connu le succès que j'espérais, ou peut-être pas comme je l'avais imaginé.' Ces questions reviennent sans cesse : 'Est-ce que j'ai pris la bonne décision ? Maintenant que j'ai fait ce choix, est-ce que c'était le bon ?'"

"C'est encore une fois l'accumulation de beaucoup de choses. Je pense qu'à la fin, j'ai dû puiser très profondément en moi pour retrouver quelque chose qui, auparavant, venait naturellement. Avant, c'était facile : je n'avais pas vraiment besoin de réfléchir, c'était là, tout simplement."

Après sa victoire au Grand Prix des États-Unis, Antonelli a promis de conserver la même approche jusqu'à la fin de la saison, quel que soit le sacre qui se profile.

"Je vais aborder la suite avec le même état d'esprit, en essayant simplement de prendre un maximum de plaisir et, je l'espère, de me battre pour une nouvelle victoire", a-t-il déclaré. "Mais oui, ce serait mieux de terminer sur une bonne note, et c'est l'objectif. Je vais simplement essayer de profiter du reste de la saison à partir de maintenant."

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