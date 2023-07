Ricciardo "pas effrayé" par le défi du retour en F1 chez AlphaTauri

Après seulement dix courses dans la saison 2023, Nyck de Vries a été remercié par Red Bull qui a remplacé le Néerlandais par Daniel Ricciardo chez AlphaTauri. Après deux saisons compliquées chez McLaren et six mois sans compétition comme troisième pilote à Milton Keynes, les attentes autour de l'Australien, auteur de huit succès en discipline reine, sont assez limitées.

Interrogé sur le sujet par la F1, Ricciardo a en tout cas hâte de relever ce défi qui pourrait offrir un second souffle à sa carrière, d'aucuns estimant qu'il pourrait s'agir d'un marchepied vers un retour chez Red Bull Racing : "Je suis très enthousiaste ; c'est un défi pour moi d'arriver et d'essayer d'être compétitif."

"Mais également, j'ai l'impression d'avoir vécu beaucoup de choses ces dernières années et je ne suis pas vraiment effrayé par tout ce qui va se présenter à moi. Je suis conscient que la voiture aura ses limites. Elle n'a peut-être pas autant d'adhérence que la Red Bull que j'ai pilotée il y a quelques jours, mais si elle semble relativement équilibrée, je peux m'en accommoder."

Daniel Ricciardo au volant de la Red Bull RB19 lors d'un test à Silverstone.

"Ils attendent des résultats, des performances, mais je pense que tant que je ne suis pas dans la voiture, il est difficile de définir ce que ce sera. Un P8 ? Une P14 ? Je ne pense pas qu'il y ait de pression avant la pause estivale. Mais je ne m'attends pas non plus à un démarrage timide. Je veux démarrer sur les chapeaux de roue et essayer d'utiliser ce que j'ai appris pendant cette période de repos pour le mettre à profit."

Cette "période de repos" a pris fin au bon moment selon Ricciardo, l'appel d'Helmut Marko arrivant alors que son désir de retrouver la compétition était fort : "Je n'ai pas vraiment eu besoin d'y réfléchir. De retour dans cette famille [Red Bull], j'ai l'impression de tout revivre et ce sont des appels que j'avais l'habitude de recevoir."

"Il n'y avait donc aucun doute sur le fait que j'allais dire oui. C'était juste une question de réalité : 'OK, ça va arriver très bientôt'. Je fais partie de la famille Red Bull depuis si longtemps. Et je sais que ces choses peuvent arriver. Alors même si j'étais certain de prendre du temps libre cette année, au fond de moi, je savais que je recevrais peut-être un appel."

Avec Filip Cleeren