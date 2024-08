Ricciardo : Tsunoda "reçoit la reconnaissance qu'il mérite"

Depuis le début de saison 2024, Yuki Tsunoda a montré qu'il n'était plus un débutant en Formule 1. Entamant sa quatrième année dans la catégorie reine, le pilote de 24 ans a su se forger une place de leader de son écurie Visa Cash App RB, en inscrivant 22 des 34 points de l'équipe, et ce même avec l'expérimenté Daniel Ricciardo comme adversaire direct.

C'est ce même coéquipier qui, dans une interview avec Motorsport.com, a pointé les récents progrès de Tsunoda par rapport à ses débuts qui, selon lui, font du Japonais un pilote bien plus complet à l'heure actuelle.

"Je pense qu'aujourd'hui, il reçoit la reconnaissance qu'il mérite", a déclaré Ricciardo. "Beaucoup de gens pensent encore à sa première année où il a fait beaucoup d'erreurs et où il a eu l'impression de ne pas pouvoir s'adapter à la Formule 1 et que c'était un peu trop."

"En 2021 et 2022, Pierre Gasly le battait régulièrement, mais je me souviens que dans la seconde moitié de l'année, il a commencé à faire de meilleures performances que Gasly. Il a incontestablement beaucoup grandi au cours des deux dernières années. Alors, oui, il est rapide."

"Est-ce que je l'estime ? Oui. Il est probablement devenu un peu plus conscient de son attitude aussi. Je pense qu'il fait du très bon travail. Il a beaucoup progressé ces dernières années et il fait preuve d'une vitesse et d'une habileté remarquables. Il est bien plus régulier maintenant."

Pierre Gasly, Daniel Ricciardo et Yuki Tsunoda au GP d'Autriche. Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images

La jeunesse de Tsunoda est un point qui ne peut être mis de côté pour Ricciardo. Il explique que l'inexpérience du Japonais, notamment dans une monoplace performante, lui jouera forcément des tours, en prenant l'exemple de son ancien coéquipier chez McLaren, Lando Norris, lors du Grand Prix de Sotchi 2021.

"On ne sait jamais ce qu'il se produit quand [un pilote] passe au niveau supérieur, et je me souviens même de Lando à Monza [en 2021]", a expliqué l'Australien. "J'ai gagné, il était deuxième. La course suivante, il était en pole, il menait. À ce moment-là, l'expérience et le sang-froid de Lewis [Hamilton] lui ont permis de gagner la course et de la faire perdre à Lando. Il y a trois ans, c'était peut-être un peu trop pour Lando."

"Ce que je veux dire, c'est qu'on ne sait pas si quelqu'un peut vraiment y arriver tant qu'on ne l'a pas vu [dans les bonnes dispositions] pour le faire. Nous avons tous la vitesse, mais même si toutes les cases sont cochées, [quel pilote a les capacités] de prendre les [bonnes] décisions et rester le plus calme ? Yuki devra répondre à cette question en temps voulu. Je pense qu'il en a les capacités, mais c'est à lui de le faire."

Ricciardo n'est pas le seul à avoir une très bonne estime de Tsunoda, Pierre Gasly partage son avis. Le Français a été le coéquipier du Japonais de 2021 à 2022 où les deux pilotes ont noué une belle amitié : "J'ai toujours dit que Yuki était très rapide. Je l'ai vu. Il l'a prouvé ces deux dernières saisons et il va continuer à le prouver", a déclaré Gasly.

Ces deux pilotes ont certes une très bonne opinion de Tsunoda, mais ce n'est pas forcément le cas de Red Bull, qui semble le considérer encore trop peu mature pour occuper le baquet de l'équipe officielle.

"Il est évident que cela peut être très frustrant pour lui [de ne pas être promu chez Red Bull]", a ajouté Gasly. "Mais j'en ai parlé avec lui, nous avons eu des conversations et je sais qu'il veut plus et qu'il pense qu'il mérite plus."

"J'ai été dans une situation similaire à la sienne par le passé et je lui ai dit : 'Continue à faire ce que tu fais, tant que tu es compétitif, on te donnera la bonne place à un moment donné. Mais ce n'est pas une position facile. Personnellement, j'aurais aimé qu'il ait une chance chez Red Bull, mais je ne suis pas Helmut Marko."

Avec Filip Cleeren et Jake Boxall-Legge