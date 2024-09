Russell : "J'adorerais être équipier avec Verstappen"

Avec le départ de Lewis Hamilton chez Ferrari, George Russell endossera le statut de chef de file de l'écurie de Brackley. Couvé par Mercedes durant trois ans chez Williams, le Britannique avait été promu dans l'équipe mère en 2022. Et, malgré son déficit d'expérience face au septuple Champion du monde, Russell a rapidement fait jeu égal avec Hamilton. Pour 2025, le pilote anglais est prêt à endosser le rôle de leader au sein de l'équipe, et ne craint pas la concurrence de son futur coéquipier, Kimi Antonelli.

"Je crois en moi", affirme-t-il. "Au final, j'ai eu le meilleur pilote de tous les temps comme coéquipier, et j'ai l'impression d'avoir été assez performant au cours de ces trois années par rapport à lui. Je n'ai peur de personne."

L'annonce du nom de celui qui épaulera George Russell l'an prochain chez Mercedes est tombée à Monza, Et Russell a été naturellement consulté quant au choix de son prochain voisin de garage.

"Toto m'a demandé mon avis à plusieurs reprises, mais nous étions plutôt d'accord", continue Russell. "Il voulait s'assurer que j'étais à l'aise avec n'importe quelle décision, mais si je ne l'étais pas, ce n'est pas mon équipe au final. Mais je lui ai dit clairement qu'il n'y avait personne avec qui je ne serais pas à l'aise. Si je devais décider, je choisirais peut-être ce pilote, mais la décision vous appartient."

Depuis le début de saison, l'hypothèse Max Verstappen avait régulièrement fait surface pour remplacer Lewis Hamilton chez Mercedes, Toto Wolff, le directeur de l'écurie de Brackley, ayant à plusieurs reprises confié son souhait de voir le pilote néerlandais rejoindre ses rangs dans un futur plus ou moins proche. Et si cette option s'est désormais éloignée dans l'immédiat, George Russell assure qu'il n'aurait aucun problème à cohabiter avec le triple Champion du monde.

George Russell a fait jeu égal avec Lewis Hamilton dès leur première année de collaboration chez Mercedes. Photo de: Sam Bagnall / Motorsport Images

"Oui, je l'ai déjà dit", continue-t-il. "Hypothétiquement, j'adorerais être coéquipier avec Max parce qu'il est considéré comme le meilleur du moment, de la même manière que Lewis l'a été pendant toutes ces années chez Mercedes. Personne n'aurait pu s'attendre à ce qu'un jeune qui a passé trois ans chez Williams vienne concurrencer et battre un septuple Champion du monde. Et c'est exactement la même chose avec Max, personne ne croit qu'il puisse être battu, mais je crois que c'est possible et qu'il n'y a qu'une seule façon de le prouver."

En attendant, c'est bien Kimi Antonelli qui, à 18 ans tout juste, sautera dans le grand bain de la Formule 1 en 2025. Évoluant encore en FRECA l'an dernier, le natif de Bologne sera l'un des rares privilégiés de l'histoire de la F1 moderne à effectuer ses débuts dans la discipline directement dans une écurie de pointe.

Kimi se prépare énormément. Si c'est lui mon coéquipier, alors il a probablement eu la meilleure préparation de tous les pilotes juniors de ces dernières années.

Si Oliver Bearman – par ailleurs son équipier en F2 chez Prema - a eu cette chance en disputant son premier Grand Prix avec Ferrari en Arabie saoudite en début de saison, le jeune Britannique a bénéficié de circonstances particulières et de l'hospitalisation de Carlos Sainz pour remplacer ce dernier au pied levé pour une pige unique. Et c'est au volant d'une Haas qu'il fera ses véritables débuts en tant que titulaire en 2025.

"Je pense qu'il n'y a pas de parcours parfait, mais je pense que si l'on est un pilote de haut niveau - n'importe lequel d'entre nous, moi, Max, Charles et Lewis - on peut arriver et être compétitif tout de suite", estime George Russell. "Kimi se prépare énormément. Il a probablement eu la meilleure préparation de tous les pilotes juniors de ces dernières années."

"Je pense que j'ai plus appris au cours de ma première année en tant que coéquipier de Lewis qu'au cours des trois années précédentes [chez Williams]", conclut Russell. "Si l'on arrive la première année en se battant pour le championnat, il est certain que l'on commettra des erreurs, mais on apprendra plus vite. Est-il préférable d'apprendre dans le petit bain ou dans le grand bain ? Personnellement, j'aurais voulu apprendre dans le grand bain."

Propos recueillis par Ronald Vording