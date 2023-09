Russell compte sur son "avantage stratégique" pour gagner

C'est pour seulement 72 millièmes de seconde que la pole position a échappé à George Russell, vaincu par Carlos Sainz ce samedi au Grand Prix de Singapour. Cependant, tout reste à faire ce dimanche, et le pilote Mercedes a des arguments à faire valoir dans la bataille pour la victoire qui l'opposera aux Ferrari.

"Je suis vraiment, vraiment content de ce week-end dans l'ensemble, je me sentais vraiment confiant dans la voiture, l'équipe a fait du super travail avec la stratégie", s'est réjoui Russell à l'issue des qualifications. "On est sur une stratégie décalée par rapport à tout le monde : on a un train de pneus mediums en plus demain, ce n'est le cas de personne autour de nous. Alors atteindre la Q3 et être en première ligne avec un avantage stratégique demain, c'est enthousiasmant."

Les Flèches d'Argent de Russell et de son coéquipier Lewis Hamilton abordent effectivement ce Grand Prix avec trois trains de pneus neufs (un de durs, deux de mediums) pour trois sets usés (tous des tendres). Tous les autres membres du top 10, y compris les Ferrari, ont quatre trains de tendres usés mais un seul de mediums neufs.

"La dégradation des pneus paraissait très mauvaise vendredi", poursuit le jeune Anglais. "Alors je pense que ça va être très serré entre un et deux arrêts. Avec nos mediums, on peut mettre Ferrari dans une position difficile, essayer de les pousser à la faute et prendre l'avantage. C'est notre objectif."

Dans les faits, Pirelli préconise clairement une stratégie à un arrêt, idéalement mediums/durs, sinon tendres/durs. Cependant, toute neutralisation de la course permettant un changement de pneus à bas coût pourrait jouer en faveur de Mercedes.

"Si ce n'est pas clairement une stratégie à un arrêt, nous avons une seconde option. C'est un super pneu en cas de voiture de sécurité, de drapeau rouge. Cela nous donne bien plus d'options que quand on n'a que des tendres au répertoire", conclut le directeur d'équipe Toto Wolff.