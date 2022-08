Russell déplore un écart "très excessif" avec les meilleurs pilotes

Charger le lecteur audio

Mercedes est parti en vacances en rendant une belle copie : la marque à l'étoile avait signé la pole position aux qualifications du Grand Prix de Hongrie et mené le plus de tours lors de la course du lendemain. Toutefois, la rentrée des classes en Belgique n'a pas été aussi brillante.

Lewis Hamilton a accusé 1,3 seconde de retard sur l'auteur du meilleur temps en EL2, Max Verstappen. La situation n'a pas été meilleure pour George Russell qui, malgré un nouveau plancher testé ce vendredi, a compté 1,5 seconde de retard sur Verstappen. Le Britannique a notamment pointé du doigt la mise en température des pneus, un problème touchant l'équipe régulièrement cette saison.

"Je pense que c'est quelque chose avec quoi nous avons vraiment beaucoup de difficultés cette saison : mettre les pneus en température", a expliqué Russell. "Aujourd'hui, j'ai vraiment eu beaucoup de difficultés de ce côté-là, sur chaque composé que nous avons utilisé. Dans ces conditions, c'est certainement quelque chose sur quoi nous avons besoin de travailler. Mais je sais que l'on peut trouver énormément de performance quand on arrive dans la bonne fenêtre. Il y a donc un peu d'optimisme. Mais l'écart avec Max et les Ferrari est clairement très excessif."

Mais en dépit des petites performances proposées en EL1 et en EL2, il n'est pas encore l'heure de tirer la sonnette d'alarme dans le garage Mercedes. Puisque l'équipe est habituée à sous-performer le vendredi, Russell a bon espoir de gagner en rythme pour les journées de samedi et dimanche. Le #63 s'est toutefois montré plus réservé quant à la potentielle courbe de progression.

"Nous avons l'habitude que le vendredi se passe mal pour nous. On verra si nous pouvons renverser la situation, mais je ne pense pas qu'il y ait de garantie que nous puissions gagner autant de performance qu'à la dernière course, disons", a-t-il estimé en faisant référence au GP de Hongrie. "Cependant, nous allons tous travailler d'arrache-pied ce soir pour tenter de maîtriser ça. Demain sera une journée complètement différente, les conditions seront très différentes. On verra ce que ça amènera."

Excursion hors piste pour Lewis Hamilton en EL2

"[Spa-Francorchamps] est un circuit complètement différent, nous avons peu d'appui ici. En Hongrie, c'était au maximum pour nous. Il faisait chaud là-bas, il fait très froid ici aujourd'hui. Il bruinait chaque fois que nous étions en piste. Il n'y a donc pas vraiment de réglage comparable que l'on puisse conserver. Je pense que c'est ce qui est unique en F1 : chaque fois que l'on prend la piste, il y a des conditions différentes, une limite différente, et il faut travailler pour essayer de composer avec."

Lewis Hamilton, neuvième en EL1 et sixième en EL2, a dressé un constat similaire : "Nous ne sommes simplement pas très rapides. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais vraiment pas [si Mercedes peut remonter la pente]. Nous donnons tout ce que nous avons en piste. Ça pourrait être dû à la température des pneus, au niveau d'aileron, ce pourrait être une multitude de choses. La sensation n'est pas désastreuse. C'est juste que nous sommes loin. Mais c'est souvent le cas le vendredi, et les choses changent un peu plus le samedi. J'espère que c'est le cas."

Hamilton et Russell bénéficieront toutefois de la pluie de pénalités s'abattant sur Spa ce week-end. Charles Leclerc, Max Verstappen et Lando Norris, tous trois devant les Flèches d'Argent en EL2, sont condamnés à s'élancer en fond de grille après avoir changé plusieurs éléments moteur. De quoi embellir la position de départ des pilotes Mercedes.

"Tout le monde est sujet [aux pénalités] mais, pour l'instant, nous ne prenons pas de pénalités. L'équipe a fait du bon travail à cet égard. Nous allons simplement travailler dur ce soir pour analyser les données, essayer de comprendre ce que nous pouvons faire avec cette voiture. La sensation n'est pas la même que sur la dernière piste [au Hungaroring] en qualifications, mais c'était similaire le vendredi et le samedi matin. Cela me donne l'espoir de pouvoir renverser la situation", a conclu Hamilton.