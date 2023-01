Russell a été frustré de voir Albon et Norris devant lui en 2019

Charger le lecteur audio

En 2019, il y avait un joli cru de rookies en Formule 1 : George Russell, Lando Norris et Alexander Albon ont débarqué dans l'élite après avoir monopolisé le top 3 en F2 l'année précédente, une prestation réalisée dès l'arrivée des deux premiers dans l'antichambre de la F1.

Toutefois, ces trois pilotes ont connu des fortunes diverses pour leurs premiers pas dans l'élite. Lando Norris a disposé d'une solide monoplace de milieu de tableau chez McLaren, et Alexander Albon, convaincant pour sa première moitié de saison chez Toro Rosso, a aussitôt été promu chez Red Bull à la place d'un décevant Pierre Gasly.

En revanche, George Russell a signé un contrat de trois ans chez Williams. Le protégé de Mercedes a ainsi passé la saison 2019 en fond de grille, au sein d'une écurie qui n'était même pas prête pour les premiers essais hivernaux, et il ne cache pas avoir eu du mal à l'accepter.

"C'était une saison vraiment unique pour ma première année en Formule 1 : j'ai rejoint Williams, une écurie qui était au bord de la faillite", commente Russell dans le High Performance Podcast. "À chaque week-end de Grand Prix, l'écurie n'avait pas pour but d'être performante mais de survivre. Les 800 emplois étaient en jeu."

"Il n'y a aucun doute sur le fait que quand je suis arrivé à la première course en Australie, j'étais là en Formule 1 – j'avais réalisé mon rêve – mais quand j'ai pris la piste, nous étions à quatre secondes, la voiture tombait en miettes, et nous étions à deux ou trois tours. Là, on se demande si c'est ça, le rêve ! Mais je pense avoir toujours eu un point de vue assez rationnel. Voir Alex monter sur le podium avec une Red Bull et être la star, dans une certaine mesure, ainsi que Lando toujours dans les points, c'était un peu difficile à digérer. Parce que je venais de les battre en Formule 2."

Depuis lors, la structure de Grove a été vendue à Dorilton Capital par la famille Williams et se trouve dans une situation financière plus saine, même si elle demeure la dernière force du plateau en performance pure à ce jour. Russell, lui, a fait ses preuves pour obtenir un baquet chez Mercedes, où il a impressionné en devançant son redoutable coéquipier Lewis Hamilton au classement des pilotes 2022.

