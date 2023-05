Russell satisfait de sa P4 mais "il y a encore du travail à faire"

Déjà quatrième du Grand Prix d'Arabie saoudite, George Russell a égalé son meilleur résultat de la saison 2023 en retrouvant cette position à l'arrivée du Grand Prix de Miami, dimanche. Seulement sixième sur la grille, le pilote Mercedes a pu adopter un rythme de course suffisamment compétitif pour se défaire de Pierre Gasly, Kevin Magnussen et Carlos Sainz devant lui.

Le fait de se hisser devant une Ferrari, deuxième force de 2022, est particulièrement satisfaisant pour Russell, néanmoins le Britannique a conscience que la situation de son équipe, de nouveau surclassée par Red Bull et Aston Martin, n'est pas idéale.

"[Ça a été] une course vraiment satisfaisante pour nous", a-t-il indiqué à Motorsport.com. "Terminer quatrième au mérite devant les Ferrari était vraiment satisfaisant, nous n'aurions pas pu faire plus. Après les difficultés des qualifications, ça a été une journée plus normale pour nous mais, bien sûr, il y a encore du travail à faire pour au moins passer devant Aston Martin et réduire l'écart avec Red Bull."

Distancé par Sainz lors du premier relais, avec les pneus mediums, Russell a pu adopter un rythme plus compétitif que celui de son adversaire espagnol après le passage en gommes dures. Le #63 a progressivement comblé l'écart, ce qui a été en partie facilité par le travail d'équipe d'un Lewis Hamilton sur une différente stratégie et s'étant ôté du chemin de son coéquipier, et a fait la jonction au 38e tour.

Le dépassement s'est conclu au freinage du virage 11, hors trajectoire. Une manœuvre périlleuse selon Russell compte tenu du manque d'adhérence au-delà de la ligne empruntée par les pilotes ce dimanche.

"[La bagarre] avec Carlos était vraiment très agréable parce que c'était la meilleure, [avec] un beau dépassement. J'ai dû beaucoup m'engager parce que ce circuit est très sale hors trajectoire. Je n'étais pas certain du niveau d'adhérence et si j'aurais pu réussir [le dépassement]", a-t-il estimé.

"Merci à Lewis de m'avoir laissé passer dans ces situations et de m'avoir permis de faire ma course. Il était évidemment dans une position différente. Nous avons une très bonne relation en ce moment, nous ne voulons que le meilleur pour l'équipe et nous nous efforçons d'y parvenir."

Imola "ne changera rien" pour Mercedes

George Russell, Mercedes F1 W14, fait un arrêt au stand

Le prochain rendez-vous du calendrier, dans deux semaines au Grand Prix d'Émilie-Romagne, devrait permettre à Mercedes de gagner quelques dixièmes avec l'introduction d'une évolution majeure de la W14. Reste à savoir si celle-ci permettra de casser une mauvaise routine dans laquelle l'équipe de Brackley est enfermée depuis 2022 : un début de week-end difficile, avec des chronos loin de ceux des meilleurs, qui s'améliore progressivement jusqu'au dimanche.

Selon Russell, le long démarrage dont a besoin Mercedes en ce moment est dû à sa monoplace, qu'il juge "difficile" à dompter. Le Britannique n'a cependant pas la certitude que les nouvelles pièces prévues pour Imola permettront de changer la donne sur le moyen à long terme.

"Je pense que c'est probablement parce que la voiture est assez difficile à piloter en ce moment", a-t-il estimé. "Nous avons beaucoup de choses à améliorer. Nous savons où nous nous situons en ce moment, Imola sera un nouveau week-end [car] nous aurons de nouvelles pièces sur la voiture. J'espère que ce sera positif. Ça ne changera rien pour nous à court terme mais j'espère que ce sera un pas dans la bonne direction."

Il a ajouté : "Il ne faut pas s'emballer, nous devons parler sur la piste. Nous devons voir la compétitivité des évolutions une fois sur place. Je croise les doigts pour qu'elles soient excellentes mais nous ne le saurons que vendredi matin."

Propos recueillis par Matt Kew