Sainz regrette deux derniers GP qui ont "assombri" sa saison 2023

Carlos Sainz n'a pas idéalement terminé la saison 2023 de F1. Au Grand Prix de Las Vegas, l'Espagnol a vu son week-end être compromis par l'incident des EL1 avec la valve d'évacuation des eaux. Obligé d'écoper d'une pénalité de dix places sur la grille après avoir signé le second temps des qualifications, il a commis une erreur au départ avant de se retrouver englué dans le peloton en course.

À Abu Dhabi, Sainz est parti à la faute en EL2, subissant un gros accident, avant d'être éliminé dès la Q1 et de partir 16e. Le choix a alors été fait de parier sur un puis deux relais en pneus durs, en espérant un Safety Car qui chamboulerait tout mais qui n'est pas arrivé.

En dépit d'être le seul pilote en dehors de Max Verstappen à avoir remporté un GP cette année, le pilote Ferrari a terminé à la septième place finale du classement pilotes, à six points de la quatrième position. S'il juge que sa saison a été "correcte", il estime que les deux dernières sorties l'ont fait terminer sur une mauvaise note.

Lire aussi : MotoGP Ça y est, Marc Márquez a pris le guidon de la Ducati

"Je pense que l'année a été correcte pour moi", a-t-il déclaré lorsque Motorsport.com l'a interrogé sur sa saison. "Je pense que nous avons eu une saison plus homogène, nous avons davantage brillé. Je ne suis pas satisfait de ces deux dernières courses, évidemment. Elles assombrissent ma saison, alors que je pense que nous avons eu une campagne bien plus solide que ce que ces deux dernières épreuves ont montré."

"La façon dont tout s'est passé pour moi lors de ces deux dernières courses est assez dramatique d'une certaine manière, mais c'est comme ça. Il arrive qu'une année se déroule ainsi. Normalement, la fin de saison est ma plus grande force et cette année, pour une raison ou une autre, cela n'a pas été le cas. Il est donc temps de se poser, d'analyser et de voir ce que j'aurais pu faire de mieux au cours de ces dernières courses et de revenir en force."

Carlos Sainz

Une situation d'autant plus compliquée sur le plan personnel que l'Espagnol a assisté en spectateur à la défaite de Ferrari face à Mercedes au classement constructeurs. "Honnêtement, c'est très décevant, et évidemment [je ne suis] pas heureux, vu à quel point le championnat constructeurs était serré à la fin", a déclaré Sainz.

"Mais nous allons devoir nous poser, analyser, voir ce que nous aurions pu faire de mieux [dimanche] et ce qui s'est passé, parce qu'il est clair que le rythme de ce week-end et le sentiment général avec la voiture et tout le reste n'étaient pas bons."

Au sujet de sa course, qui a été grandement impactée par son premier relais difficile en pneus durs et un manque de performance qui a conduit au pari stratégique du Safety Car, Sainz a ajouté : "Nous avons pris le départ avec les pneus durs en espérant qu'ils nous aideraient à effectuer un seul arrêt. Comme nous l'avons vu à plusieurs reprises cette année, chaque fois que nous commençons sur des composés plus durs avec notre voiture, nous avons beaucoup de mal, et c'était encore le cas [dimanche]."



"Nous n'avions rien à perdre en partant de la 16e place et nous avons tenté le coup, mais cela n'a pas fonctionné pour nous. En début de course, les gommes les plus dures, avec l'air sale et la glisse, ne nous conviennent tout simplement pas."

"Une fois que nous avons vu que nous avions très peu de chances de marquer des points, nous avons attendu la voiture de sécurité, et cela n'a pas fonctionné non plus. Nous avons dû abandonner à la fin à cause d'un problème d'huile moteur, alors ce n'est pas comme si cela avait changé grand-chose."

Avec Adam Cooper