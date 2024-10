Sainz : "Je voulais vraiment cette victoire"

Avec sa victoire au Grand Prix de Mexico, Carlos Sainz est venu conclure un week-end presque parfait pour la Scuderia Ferrari. Le pilote espagnol a tout d'abord affiché un gros rythme tout au long des séances d'essais libres, avant d'aller chercher la pole position lors des qualifications, avec plus de deux dixièmes d'avance sur Max Verstappen, auteur du second chrono.

Malgré un départ mitigé où il a vu la Red Bull prendre le meilleur au premier virage, le pilote Ferrari a réussi à rester dans les échappements de Verstappen avant de s'en défaire quelques tours plus tard. Après avoir récupéré sa première place, l'Espagnol s'est ensuite mis à l'abri, augmentant son avance jusqu'à neuf secondes avant la salve d'arrêts aux stands. En deuxième partie de course, malgré le retour de Norris, Sainz n'a pas été mis en danger et s'est dirigé tout droit vers sa quatrième victoire en carrière.

"C'est incroyable. C'est incroyable de voir ce public", a déclaré le pilote Ferrari à la sortie de sa monoplace. "J'ai ressenti leur soutien toute la semaine. J'ai l'impression d'avoir beaucoup de fans ici au Mexique, et ils m'ont donné beaucoup de force pour faire le week-end que j'ai fait. Honnêtement, je voulais vraiment cette victoire."

"J'en avais vraiment besoin, y compris pour moi. Je voulais le faire. Cela fait un moment que je dis que je veux une victoire de plus avant de quitter Ferrari, et le faire ici, devant cette foule immense, c'est incroyable. Maintenant qu'il reste quatre courses, je veux en profiter autant que possible. Et si une autre se présente. J'irai jusqu'au bout."

Surpris par Max Verstappen au premier virage, Sainz s'est retrouvé à la seconde place lors de l'intervention de la voiture de sécurité. Mais après que cette dernière se soit effacée, le pilote espagnol a pu revenir très vite sur le Néerlandais. Connaissant son rythme, Sainz savait qu'il ne devait pas tarder derrière la Red Bull et a donc décidé de le surprendre à son tour en freinant très tardivement au bout de l'interminable ligne droite du circuit de Mexico.

Photo de: Red Bull Content Pool

"Je ne l'ai pas préparé [le dépassement], pour être honnête. J'étais juste un peu ennuyé par le départ et par le fait d'avoir perdu une position par rapport à lui, et je me suis dit qu'il fallait que je le surprenne d'une manière ou d'une autre, parce que Max est très difficile à doubler."

"Il l'a prouvé à de nombreuses reprises. Ça venait d'un peu loin, mais je me suis dit que je n'avais rien à perdre. 'Je vais tenter un à l'intérieur'. J'ai été très confiant au freinage dans le premier virage ce week-end, et je savais que je pouvais y arriver."