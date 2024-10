Course - Sainz vainqueur, Norris reprend des points à Verstappen !

Après avoir survolé la plupart des séances d'essais libres, Carlos Sainz a décroché la pole position du Grand Prix de Mexico. L'Espagnol s'élancera devant Max Verstappen et Lando Norris qui nous promettent un premier virage avec de l'animation.

Derrière, en embuscade, se trouve Charles Leclerc. Le Monégasque s'est trouvé un peu plus en retrait que son coéquipier ce week-end, mais nous le savons opportuniste et il n'hésitera pas réitérer son superbe départ à Austin. Dans le top 10, nous retrouvons également Pierre Gasly, Alexander Albon, ainsi que les deux Haas, premiers bénéficiaires du crash de Yuki Tsunoda en Q2.

Le fond de la grille devrait également nous offrir une belle bataille à l'extinction des feux. Sergio Pérez et Oscar Piastri s'élancent côte à côte, aux 17e et 18e places, et essaierons de commencer leur remontée au plus tôt dans cette course longue de 71 tours. À noter qu'Esteban Ocon partira de la voie des stands après avoir modifié des pièces moteur sous régime de parc fermé.

Côté météo, le ciel est plutôt couvert et quelques nuages menaçants sont présents. La température avoisine les 19°C dans l'air et les 38°C sur la piste.

La plupart des pilotes ont choisi les pneus mediums pour commencer la course. Liam Lawson, Valtteri Bottas, Franco Colapinto, Sergio Pérez, Zhou Guanyu et Esteban Ocon sont quant à eux en gommes dures.

Les feux passent au vert et les concurrents s'élancent dans la longue ligne droite. Max Verstappen remonte juste à côté de Sainz, le Néerlandais arrive à passer l'Espagnol pour prendre la tête du Grand Prix. Tsunoda est victime d'un accrochage avec Albon et part en tête-à-queue au premier virage, les deux pilotes abandonnent. La voiture de sécurité est envoyée en piste.

Pérez a pris un très bon envol et a gagné cinq positions d'un coup. Malheureusement, le Mexicain est sous enquête pour un potentiel faux départ. Le pilote Red Bull a en fait dépassé les lignes de son emplacement sur la grille, il reçoit une pénalité de cinq secondes. Oscar Piastri est toujours en 17e position.

Au bout de six tours, le Safety Car s'efface. Verstappen redonne l'impulsion au virage 13 et arrive à surprendre Sainz. Aucun dépassement n'a été réalisé dans ce restart, les pilotes restent bien sagement les uns derrières les autres, alors que le Néerlandais s'empare du meilleur tour en course.

Le départ du Grand Prix de Mexico 2024. Photo de: Red Bull Content Pool

Verstappen VS Norris, le retour d'Austin

Sainz a réussi à remonter à moins d'une seconde du leader et tente la manœuvre au virage un. L'Espagnol reprend la tête de la course après avoir surpris Verstappen avec un freinage tardif. Les quatre premiers se sont regroupés. Norris tente à son tour le dépassement sur Verstappen au virage 4 et le Néerlandais pousse le pilote McLaren en dehors de la piste qui doit couper dans l'herbe. Même scénario qu'à Austin, les deux sont à deux doigts de se toucher et le pilote Red Bull réitère au virage 8. Les deux incidents sont notés, puis mis sous enquête par la direction de course.

Celui qui en a profité c'est Leclerc, qui s'est emparé de la deuxième place pendant que les deux de devant se battaient. Les deux pilotes Ferrari mènent le Grand Prix. Pérez s'empare au même moment de la 11e place. Le premier verdict tombe, 10 secondes de pénalité pour Verstappen. Hamilton a pris une position à son coéquipier au départ, les deux Flèches d'argent se font la course. Russell semble toutefois avoir plus de rythme, il passe finalement le septuple champion du monde au 15e tour.

Malheureusement, Fernando Alonso doit abandonner, une triste manière de terminer son 400e Grand Prix. À la radio, on demande à Leclerc de "la jouer propre", il se trouve à 1,5 seconde de Sainz. Pérez est remonté sur Lawson et se fait très menaçant sur son potentiel remplaçant. Le Mexicain passe à l'action et emmène le pilote VCARB en dehors de la piste, les deux se touchent et Pérez y laisse un bout de son plancher.

Verstappen reprend 10 secondes de pénalité, cela fait 20 en tout. Piastri arrive à dépasser Colapinto pour le gain de la 12e place. Pérez rentre dans la voie des stands et purge ses cinq secondes de pénalité, il ressort 17e. Au 25e tour, le top 10 se compose de Sainz, Leclerc, Verstappen, Norris, Russell, Hamilton, Magnussen, Hülkenberg, Gasly et Lawson.

Verstappen dans le fond de grille

Verstappen passe par la pitlane et s'immobilise pendant 20 secondes à son stand. Il ressort juste devant son coéquipier en 16e place. Hamilton troque à son tour ses pneus mediums pour des durs, il se positionne en 10e position. Norris rentre également au stand, il vient ressortir en quatrième position. Les deux Ferrari effectuent leurs arrêts aux 32 et 33e tours, ils sont toujours en tête.

Lawson, Piastri et Hamilton se battent pour la 5e place. Le pilote McLaren et le pilote Mercedes prennent le meilleur sur le Néo-Zélandais. Devant, Sainz se plaint d'une coupure moteur. Il se trouve à 7,5 secondes de son coéquipier, deuxième. Norris est lui à 4,4 secondes derrière Leclerc.

Verstappen a beaucoup de rythme, après tous les arrêts au stand et quelques dépassements, le Néerlandais est maintenant remonté en septième position. Après un passage au stand, Lawson ressort juste derrière Pérez. Il dépasse finalement le Mexicain sans grosse difficulté. Le pilote Red Bull pointe en dernière position.

Alors que le ciel s'assombrit, Russell rapporte quelques gouttes de pluie. Toutefois, aucune précipitation ne devrait s'inviter sur la piste. Au 48e tour, le top 10 se compose de Sainz, Leclerc, Norris, Russell, Hamilton, Verstappen, Magnussen, Hülkenberg, Piastri et Gasly.

Norris s'est réveillé et commence à remonter sur Leclerc. Il prend le meilleur tour et abaisse l'écart qui le sépare du pilote Ferrari à moins de quatre secondes. Verstappen de son côté souffre sur ce deuxième relais, il est à plus de 12 secondes de Hamilton, en sixième position. Le pilote britannique est d'ailleurs revenu à moins d'une seconde de son coéquipier devant lui et s'apprête à attaquer Russell.

Piastri continue à remonter dans le peloton, il passe Hülkenberg et se positionne en huitième position. Son coéquipier est quant à lui revenu à 1,5 seconde de Leclerc. Sainz pointe toujours en tête à plus de 7 secondes du reste du peloton.

Leclerc à deux doigts de l'accident

Au 63e tour, Charles Leclerc perd totalement le train arrière de sa monoplace à la sortie du dernier virage et parvient par miracle à ne pas se mettre dans le mur. Norris prend naturellement la deuxième place et part à la chasse du leader Sainz. Il reste six tours et 7,5 secondes à combler pour le pilote McLaren.

Hamilton réussit enfin à passer son coéquipier. Colapinto et Lawson se battent et le Néo-Zélandais y laisse un bout de son aileron. Il rentre au stand et ressort en dernière position. Norris augmente son rythme mais ne pourra pas remonter sur Sainz. Le Britannique tente de prendre le point du meilleur tour en course, mais Charles Leclerc passe au stand pour chausser des pneus tendres, et le lui arrache dans la dernière boucle.

Carlos Sainz remporte finalement le Grand Prix de Mexico, devant Lando Norris et Charles Leclerc. Lewis Hamilton et George Russell complètent le top 5, Pierre Gasly termine en dixième position.

Grand Prix de Mexico - Course