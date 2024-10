Pourquoi Verstappen a été pénalisé de 20 secondes à Mexico

Max Verstappen a écopé de 20 secondes de pénalité lors de la course du Grand Prix de Mexico, pour deux infractions distinctes survenues dans le 10e tour de l'épreuve, d'abord au virage 4 puis au virage 7. Voici les justifications des commissaires dans les deux cas.

L'incident du virage 4

Dans cette phase, Lando Norris, armé du DRS, a attaqué Verstappen par l'extérieur au virage 4, avant que la défense du Néerlandais ne force le Britannique à sortir de piste avant de la regagner entre les virages 4 et 5, devant la Red Bull.

Pénalité de 10 secondes pour Verstappen. Deux points de pénalité sur la Super Licence.

La justification des commissaires : "Norris tentait de dépasser Verstappen par l'extérieur au virage 4. Norris était devant Verstappen à l'entrée, à la corde et avant la sortie du virage lorsqu'il a commencé à être poussé hors de la piste. Les commissaires estiment que la manœuvre a été effectuée de manière sûre et contrôlée et que Norris aurait pu effectuer la manœuvre sur la piste s'il n'avait pas été forcé à sortir de la piste par Verstappen. Norris a coupé le virage mais a immédiatement rendu à Sainz la position qu'il a ainsi gagnée. La pénalité est la pénalité standard dans de tels cas."

VIDÉO - Le résumé du GP de Mexico

L'incident du virage 8

Dans cette phase, Max Verstappen, derrière Norris, s'est jeté à l'intérieur au virage 8 avant de sortir de piste et de contraindre la McLaren à sortir aussi, les deux hommes perdant une position sur Charles Leclerc dans la bataille.

Pénalité de 10 secondes pour Verstappen. Pas de point de pénalité sur la Super Licence.

La justification des commissaires : "Après l'incident du virage 4, Verstappen a tenté de dépasser Norris par l'intérieur au virage 8. Verstappen était en avance à la corde du virage 8 et aurait été en droit de disposer de la place nécessaire pour la bataille. Cependant, il n'a pas été en mesure de terminer la manœuvre sur la piste, a quitté la piste et a gardé l'avantage durable en gagnant la position, forçant accessoirement Norris à sortir de la piste. La pénalité est la pénalité standard pour avoir quitté la piste et gagné un avantage durable. "