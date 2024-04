Sargeant regrette un crash dû à une "erreur stupide"

Entré trop large dans la rapide courbe Dunlop du circuit de Suzuka, Logan Sargeant a mordu dans l'herbe avec ses roues droites et a perdu le contrôle de sa Williams avant de percuter les barrières de sécurité situées au fond du bac à gravier. L'Américain a touché avec l'avant et l'arrière de sa FW46, endommageant entre autres ses ailerons et sa suspension arrière, ce qui a aussi abîmé sa boîte de vitesses.

Par chance, le châssis - qui n'est autre que celui qui avait été endommagé à Melbourne par Alexander Albon et qui a été réparé entretemps par l'écurie - n'a pas été touché. Pour rappel, Williams n'en a pas de rechange. En raison des réparations à faire, Sargeant a manqué les EL2, séance de toute manière courue dans des conditions humides qui n'ont pas permis aux autres pilotes de récolter beaucoup de données.

Le pilote a en tout cas reconnu avoir commis une erreur après la fin de la journée. "J'ai mis la voiture dans une position dont je n'avais pas conscience", a admis Sargeant. "C'est un peu une erreur stupide, pour être honnête, une erreur que je ne devrais pas faire, surtout en EL1. Mais oui, heureusement, ce n'était pas comme les erreurs de l'année dernière, ce n'était pas un excès de pression, mais l'équipe a quand même subi des dommages. Heureusement, nous nous en sommes mieux sortis que cela aurait pu être le cas."

La Williams accidentée de Logan Sargeant évacuée par un camion. Photo de: Simon Galloway / Motorsport Images

En Australie, Sargeant avait dû céder sa voiture à Albon après l'accident du Thaïlandais, faute de châssis de rechange, et déclarer forfait pour la suite du week-end. Il assure que cet épisode ne lui a pas fait perdre en confiance. "Je n'étais pas du tout abattu. J'ai abordé cette épreuve après une semaine de repos en me sentant plus frais et prêt que jamais. Je n'ai donc pas perdu confiance. Aujourd'hui, j'ai envie de m'en vouloir un peu, mais ça n'a rien à voir, c'est juste une erreur visuelle dont je me servirai demain."

Quant à James Vowles, le directeur de Williams, il estime que l'erreur commise par son pilote n'était pas une question de pression supplémentaire qu'il se serait mise après Melbourne : "J'ai discuté avec lui toute la semaine, ces dernières semaines en fait, parce que c'est le moment où il faut rester très proche des pilotes. Vous leur avez en quelque sorte donné une situation très difficile à gérer, sans qu'ils en soient responsables."

"Mais il était honnêtement dans un très bon état d'esprit cette semaine et hier soir encore quand je l'ai appelé vers 21-22 heures, un état d'esprit très, très bon, il voulait juste remonter dans la voiture et prendre la piste. Mais il n'avait pas l'intention de prouver au monde entier qu'il méritait un baquet, il avait juste une approche normale des choses."

"Et ce que vous avez vu ici, ce n'est pas un pilote qui commet une erreur parce qu'il repousse ses limites. C'est un type d'erreur très différent, une erreur frustrante à tous points de vue, parce que ce n'était pas à la limite de ce que la voiture pouvait faire. Il y avait bien plus de potentiel de virage, mais en fait, il ne savait pas où se trouvait la voiture sur la piste, par rapport à l'endroit où il s'attendait à ce qu'elle soit, en tout cas.

"Je ne pense donc pas qu'il s'agisse de la réaction de quelqu'un qui ne pilotait pas à Melbourne, mais plutôt d'une situation qui aurait pu se produire à n'importe quel moment."

Avec Adam Cooper