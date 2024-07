Sargeant "se battra jusqu'au bout" pour garder sa place chez Williams

Malgré sa deuxième chance cette saison, Logan Sargeant n'a pas réussi à s'imposer au sein de Williams. Sa campagne 2024 ressemble grandement à sa première année en Formule 1, ponctuée d'incidents et derrière son coéquipier Alexander Albon. Avant le Grand Prix de Grande-Bretagne, le pilote américain n'avait jamais fait mieux qu'une 14e place. À Silverstone, Sargeant a terminé à la porte des points, en 11e position, notamment devant Kevin Magnussen et Daniel Ricciardo.

Toutefois, pour sa défense face aux meilleures performances de son coéquipier, Sargeant ne jouait pas vraiment à armes égales, puisqu'il a utilisé une voiture moins performante que celle du Thaïlandais pendant la majeure partie du début de saison, après le crash d'Albon en Australie.

Malgré ces circonstances atténuantes, sa forme n'est pas suffisante, surtout quand on sait que Williams est une porte de sortie clairement étudiée par Carlos Sainz pour la saison prochaine après son départ de Ferrari. Néanmoins, le pilote américain semble satisfait de ce qu'il a pu construire avec ce qu'il avait à sa disposition en ce début de saison.

"J'entends des rumeurs constamment depuis je ne sais combien de temps, qui viennent de toutes parts", a déclaré Sargeant. "En fin de compte, je me présente à ces week-ends et je fais de mon mieux à chaque fois pour tous les membres de l'équipe qui travaillent dur. Je suis aussi là pour moi, vous savez, je veux me prouver que je peux continuer à m'améliorer, à montrer que je peux le faire. Dans ma tête, je connais la réalité et je sais que j'ai fait du bon travail cette saison avec ce que j'avais. Et c'est ce qui compte le plus pour moi."

Logan Sargeant. Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Plus tôt dans l'année, le directeur de l'équipe, James Vowles, avait exclu la possibilité d'un remplacement en milieu de saison, mais la possibilité que Sargeant puisse céder sa place avant le grand final à Abu Dhabi est réapparue ces dernières semaines.

Lorsqu'on lui a demandé s'il pensait cette potentielle décision sévère, Sargeant a répondu : "Je pense qu'étant donné qu'il a fallu tant de temps pour obtenir deux voitures égales, il est difficile d'avoir une idée claire de la façon dont les choses se déroulent. Ce que je sais, c'est que je suis satisfait de la façon dont je pilote. Je ne pouvais pas dire ça l'année dernière. Et je peux le dire cette année."

Vowles, qui avait admis qu'il serait difficile de redonner confiance à son pilote après sa mise à l'écart à Melbourne, a accentué la pression déjà mise sur Sargeant lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, en laissant entendre qu'il devrait justifier sa place au sein de l'équipe. Sargeant, de son côté, souhaite se battre pour sa place jusqu'à la fin.

"Comme je l'ai dit, la chose la plus importante est que je sais que j'ai fait du bon travail", a-t-il expliqué. "Je sais que j'ai bien piloté avec ce que j'avais au cours de la saison. En regardant Suzuka, je suis vraiment fier de la façon dont je me suis présenté et, vous savez, j'ai continué à essayer de performer même quand je n'avais pas toujours la voiture pour le faire. Je suis un battant. Je vais me battre quelle que soit la situation. Je me battrai jusqu'au bout."