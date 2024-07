Williams a "pris les bonnes décisions" à Silverstone

Avant de se produire sur ses terres à Silverstone, l'écurie Williams n'avait marqué des points qu'à une seule reprise depuis le début de la saison, avec la 9e place d'Alex Albon au Grand Prix de Monaco.

Le Grand Prix de Grande-Bretagne a débuté sous les meilleurs auspices pour Wiliams, qui a décroché les 9e et 12e places sur la grille pour Albon et Logan Sargeant respectivement : rien moins que le meilleur bilan en qualifications pour la structure de Grove, alors que Sargeant a signé sa meilleure qualification depuis le début de la saison.

Mais le départ s'est avéré tendu pour Albon, percuté par la Haas de Nico Hülkenberg, et qui a chuté au 13e rang dans l'incident. La course aurait même pu s'arrêter là pour les deux Williams puisque, lors de cette action, Albon a manqué de peu de percuter Logan Sargeant, mais les deux hommes ont tout de même réussi à survivre dans ce premier tour, pour se maintenir aux portes du top 10.

Albon et Sargeant ont gagnéquelques positions en temporisant avant de passer par les stands alors que la pluie faisait son apparition sur le tracé britannique, pendant que d'autres, dont Charles Leclerc, ont changé de gommes de façon anticipée. L'abandon de George Russell a permis aux deux pilotes Williams de monter d'un cran, puis Albon a doublé Yuki Tsunoda pour s'emparer de la 9e place, alors que Sargeant dépassait Kevin Magnussen pour le gain de la 11e place.

Logan Sargeant signe son meilleur résultat de la saison. Photo de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Concluant sur un rythme solide, Albon et Sargeant ont conservé leurs positions jusqu'à l'arrivée. Albon égalant ainsi son meilleur résultat de la saison, même s'il a perdu du temps dans les premiers virages.

"Nous avons eu un contact dans le virage 3 et plus encore dans le virage 4, et nous avons également perdu une partie de l'aileron avant, donc j'étais un peu inquiet au début", explique Albon. "Après ça, tout s'est mis en place et j'étais plutôt satisfait. Je savais que la pluie viendrait et qu'il y aurait une deuxième chance, alors je devais juste rester patient et attendre que les opportunités se présentent. Nous avons pris les bonnes décisions pour la plupart, en rentrant au bon moment avec les bons pneus."

"Nous avons perdu du temps lors des arrêts au stand et je pense que sans les dégâts, nous aurions pu marquer plus de points, mais je suis quand même content. C'est un week-end où nous devions vraiment être à la hauteur pour l'équipe, et le fait de le faire sur notre Grand Prix national rend les choses encore plus spéciales."

Quant à Logan Sargeant, le pilote américain signe là sa meilleure performance de l'année. "C'était une bonne journée en général", s'est réjoui le natif de Floride. "Depuis les EL2, où nous avons eu des difficultés avec le carburant, nous avons mis la voiture dans une bien meilleure position, et cela s'est vu. Nous avions un bon rythme, en particulier avec le pneu slick. J'ai eu un peu de mal sur la piste sèche avec les intermédiaires en dégradant un peu trop les pneus."

"Bien sûr, avec le recul, il y a peut-être quelques décisions que nous aurions pu prendre un ou deux tours plus tôt et qui auraient pu faire la différence entre un point ou non. Dans l'ensemble, je suis satisfait de la façon dont j'ai piloté ce week-end."