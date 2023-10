Russell et Sainz agacés par le manque de communication de la FIA

Face aux inquiétudes de Pirelli quant à la tenue des pneus sur la nouvelle piste de Losail, la FIA a agi sans tarder à l'issue de la première journée d'essais libres. Les bordures semblant endommager les gommes du manufacturier italien, il a été décidé de réduire la largeur de la piste de 80 cm dans les virages 12 et 13 afin que les monoplaces ne passent plus sur ces vibreurs tant qu'elles respectent les limites de la piste.

D'autres mesures pourront être prises pour la course à l'issue d'une réunion qui aura lieu ce dimanche s'il est décidé que la sécurité n'est toujours pas au rendez-vous : l'utilisation des pneus serait limitée à des relais de 20 tours lancés, et une stratégie à trois arrêts serait imposée.

Cependant, il semble que les pilotes n'aient pas été directement informés de ces modifications, ce qu'ils déplorent. "Je l'ai appris via un message d'un autre pilote sur WhatsApp, dans notre conversation de groupe, ce qui n'est évidemment pas idéal", confie George Russell, directeur de l'Association des Pilotes de Grand Prix (GPDA).

"Nicholas Tombazis [directeur monoplace à la FIA] et Steve Nielsen [directeur sportif à la FIA] reconnaissent que la ligne de communication entre la FIA et les pilotes n'est pas suffisamment bonne. Il faut avoir une meilleure coopération, car beaucoup de ces choses-là nous impactent directement. Et nous pouvons aussi partager notre expérience directe depuis le cockpit, ce qui peut contribuer à certaines de ces décisions. Ils l'admettent vraiment, et je pense que cela leur a montré un bon exemple de la nécessité d'améliorer ce processus de communication."

"C'est en arrivant ici ce matin qu'on a vu les nouvelles dans la presse", renchérit Carlos Sainz. "Personne ne nous a informés que les limites de la piste allaient être modifiées, et personne ne nous a dit que les pneus se délaminaient ni quoi que ce soit de ce genre."

Charles Leclerc et Carlos Sainz (Ferrari)

"On apprend les choses dans la presse, ce n'est clairement pas ainsi que les choses devraient être faites. En tant que GPDA, nous ne sommes pas satisfaits de cette situation, et nous espérons que la collaboration va commencer à s'améliorer, car apprendre les choses dans la presse quand c'est une question de sécurité et que notre avis devrait être pris en compte, ce n'est pas acceptable."

Le pilote Ferrari est d'ailleurs frustré que le problème des pneus se représente après une première édition du Grand Prix du Qatar déjà marquée par plusieurs crevaisons en 2021.

"Je n'apprécie pas le fait que nous sommes venus en 2021, qu'il y a eu deux ans pour réagir à ces mauvais vibreurs, que la piste a été refaite, que les vibreurs ont été refaits, et que – pour une raison que j'ignore – la FIA a persisté avec ce design de vibreur qui tue les pneus Pirelli. Je ne rejette pas la faute sur Pirelli, mais en même temps, il y a clairement quelque chose", estime Sainz.

Russell, lui, voit le verre à moitié plein : "Je pense que la petite modification de la piste faite par la FIA est bonne. J'étais un peu sceptique, mais j'ai trouvé que c'était un bon pas en avant. Cependant, je ne pense pas qu'ils doivent intervenir pour imposer une stratégie à trois arrêts, par exemple : donnez-nous les données pour voir la dégradation des tendres des mediums, et on devrait tous être assez intelligents pour prendre une décision à partir de là."

