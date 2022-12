Seidl n'était censé quitter McLaren que fin 2025

Charger le lecteur audio

Ce mardi a été riche en actualité avec un véritable jeu de chaises musicales du côté des directeurs des écuries de Formule 1. À la suite de la démission de Mattia Binotto chez Ferrari, Frédéric Vasseur va prendre la tête de la Scuderia ; en conséquence, c'est Andreas Seidl qui va remplacer le Français à la tête de la structure de Hinwil, actuellement dénommée Alfa Romeo mais qui garde l'identité de Sauber et qui va devenir le projet d'usine d'Audi en Formule 1.

Seidl occupait le poste de directeur d'équipe chez McLaren, auquel Andrea Stella va être promu après avoir été directeur des opérations course puis directeur de la performance à Woking. Et, de manière pour l'instant indépendante, Jost Capito a annoncé lundi qu'il quittait Williams !

PDG de McLaren Racing, Zak Brown était conscient que Seidl allait rejoindre le projet Audi, mais cela n'était censé se concrétiser que sur le long terme. L'Américain explique la manière dont l'évolution de la hiérarchie à Maranello a tout chamboulé.

"Andreas, qui a fait un excellent travail ici, chez McLaren, ces dernières saisons, m'a informé de manière très transparente en cours de saison qu'il allait partir au terme de son contrat fin 2025", commente Brown. "Sa destination était sûrement claire et compréhensible, vu ses expériences précédentes. À l'époque, nous comptions continuer ensemble à moyen terme, car notre relation était très, très saine. Et son éthique de travail est excellente. Nous avions l'intention, à la fin de la saison, d'informer tout le monde que le changement allait avoir lieu à la fin de la saison 2023. Et une fois que ce serait public, la première personne que j'allais appeler pour voir si elle mènerait l'écurie de McLaren est le gentleman assis à côté de moi, Andrea, sans savoir à ce stade si c'était quelque chose qu'il envisagerait."

"Dans l'environnement effréné de la Formule 1, lorsqu'il est devenu clair que Fred allait partir chez Ferrari, Finn Rausing [propriétaire de l'écurie Alfa Romeo, ndlr] − quelqu'un que je connais depuis une dizaine d'années et avec qui je m'entends très bien − m'a passé un coup de fil pour voir s'il y avait une discussion à avoir afin d'éventuellement libérer Andreas plus tôt."

"Ma réaction a été que si Andrea voulait bien prendre le poste de directeur d'équipe, alors je ferais très volontiers ce changement maintenant − je pense que cela met tout le monde chez soi pour l'avenir actuellement prévisible. Je suis donc allé discuter avec Andrea, avant qu'il ne sache qu'Andreas allait partir pour la saison 2026. Après de bonnes discussions, Andrea a eu la gentillesse d'accepter ce rôle, ce qui nous a mis dans une position très confortable pour la suite. Car Andrea a toujours été notre choix numéro 1 pour mener l'équipe à l'avenir. Tout cela s'est fait très vite."

Contrairement à la coutume lorsqu'un employé d'une écurie de Formule 1 quitte celle-ci pour en rejoindre une autre, Andreas Seidl n'est pas soumis à une période d'inactivité forcée qui ferait en sorte qu'il ait moins de connaissances de ce qui se passe actuellement chez McLaren. Brown en tire d'ailleurs beaucoup de fierté.

"Nous avons une excellente relation. Je sais que beaucoup d'équipes jouent la carte du congé de préavis, mais je pense que comme nous l'avons prouvé chez McLaren, il y a certaines manières de mettre un terme à une relation, que ce soit avec les pilotes ou les employés. On peut faire les choses dans des termes qui conviennent à tout le monde", conclut l'Américain.