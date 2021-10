Sondage F1 : Verstappen et McLaren les plus populaires

Si l'issue de la lutte entre Max Verstappen et Lewis Hamilton dans la conquête du titre mondial cette saison n'est pas encore connue, le pilote Red Bull a d'ores et déjà détrôné le septuple Champion du monde dans le cœur des fans. Plus de 167 000 personnes reparties dans 187 pays du globe ont participé au plus grand sondage mondial sur la F1, dont les résultats ont été dévoilés ce jeudi, à la veille du coup d'envoi du Grand Prix des États-Unis.

Avec 14,4% des voix, Verstappen trône en tête du classement des pilotes les plus populaires de la discipline, et un tiers des fans de F1 placent le Néerlandais dans leur top 3. La popularité de Verstappen était déjà visible lors de l'édition 2017 de ce sondage, et sa côte n'a fait qu'augmenter au cours des saisons suivantes. Très populaire aux Pays-Bas, Verstappen l'est également dans d'autres parties du globe, notamment aux États-Unis et au Japon. Par ailleurs, Verstappen a été le mieux classé parmi les fans de F1 âgés de 35 à 54 ans, ce qui démontre que le pilote Red Bull âgé de 24 ans n'est pas seulement adulé par les fans les plus jeunes.

Lando Norris occupe la deuxième place de ce classement avec 13,7% des voix. Plus de 40% des sondés ont placé le pilote McLaren dans leur top 3. La popularité de Norris chez les femmes est inégalée puisque 57% d'entre elles l'ont placé dans leur top 3. De plus, Norris est le pilote le plus populaire parmi les fans de 24 ans et moins.

Leader du classement en 2017, Lewis Hamilton tombe à la troisième place cette année, avec 12,5% des voix. Le pilote Mercedes demeure le numéro 1 en Grande-Bretagne cependant.

Aidé par Daniel Ricciardo, quatrième du classement des pilotes, Lando Norris permet également à McLaren de s'imposer au classement des équipes les plus populaires, la structure de Woking passant de 15,8% en 2017 à 29,5% cette année. McLaren, qui siège en première position en Europe, aux Amériques, au Moyen-Orient et en Afrique, a conquis 40% des fans de la tranche d'âge 16-24.

Red Bull se classe deuxième avec 19,7%, mais l'écurie autrichienne est la plus populaire chez les fans âgés de 45 ans et plus. Le taureau rouge devance le cheval cabré de Ferrari, qui était pourtant la structure la plus populaire en 2017. Aujourd'hui, la Scuderia est troisième avec 17,9% des voix. Mercedes tombe à la quatrième place, à 11,9% dans le sondage.

Pour accéder au sondage complet en format PDF, cliquez ici : https://f1-global-fan-survey.motorsport.com.

F1 Global Survey 2021 - Top 10 Pilotes

1. Max Verstappen – 14,4%

2. Lando Norris – 13,7%

3. Lewis Hamilton – 12,5%

4. Daniel Ricciardo – 10,2%

5. Sebastian Vettel – 9,0%

6. Charles Leclerc – 7,4%

7. Fernando Alonso – 7,3%

8. Kimi Räikkönen – 5.4%

9. George Russell – 4,0%

10. Pierre Gasly – 2,9%

F1 Global Survey 2021 - Top 5 Équipes

1. McLaren – 29,5%

2. Red Bull – 19,7%

3. Ferrari – 17,9%

4. Mercedes – 11,9%

5. Alpine – 3,1%