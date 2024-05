Sous pression, Sargeant souhaite juste "faire son travail"

Officiellement mis sous pression par son directeur d'équipe James Vowles, Sargeant n'a pas fait mieux que sa 15e place lors du Grand Prix d'Arabie saoudite depuis le début de sa campagne 2024. Il avait également dû offrir sa monoplace à son coéquipier en Australie quand celui-ci avait endommagé la sienne, irréparable par manque de pièces.

Malgré cela, le pilote de 22 ans semblait confiant à son arrivée à Miami, désireux de bien performer étant né en Floride. "Ce week-end, en sautant en EL1, je me suis senti le plus à l'aise de toute l'année, j'ai eu l'impression d'être tout de suite dans le coup", déclare Sargeant.

"Si je regarde depuis l'Australie, j'ai l'impression que tout s'est relativement bien passé du point de vue du rythme. Au Japon, j'ai presque pu tout optimiser. Bien sûr, la Chine a été décevante, mais ici [samedi à Miami], j'ai l'impression d'avoir fait du bon travail. Donc... je cherche juste le dernier dixième. Mais malgré tout, je profite du fait d'être à la maison et je continue à donner le meilleur de moi-même."

Malheureusement, les espoirs du pilote pour sa course à domicile n'ont pas fait long feu puisqu'il a dû abandonner après un accrochage avec Kevin Magnussen.

Vowles avait déclaré que même s'il ne prévoyait pas de remplacer Sargeant de sitôt, il fallait que le pilote "mérite sa place" et que, pour l'instant, il n'arrivait pas à atteindre les objectifs qu'il s'était fixé. Interrogé sur les conséquences de cette épée de Damoclès qui rôde au-dessus de lui, le pilote Williams a répondu qu'il souhaitait juste "faire son travail du mieux qu'il le pouvait".

Sargeant a également ajouté qu'il n'y avait pas vraiment de pourparlers entre lui et Vowles au sujet d'une garanti de son baquet, sans vraiment s'étaler sur le sujet estimant qu'il s'agissait de "discussions internes" et qu'il ne "dirait rien de plus".