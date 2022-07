Stats Autriche 2022 - Verstappen roi du sprint

Charger le lecteur audio

Après chaque Grand Prix de la saison 2022, Motorsport.com vous propose de retrouver une compilation des statistiques marquantes. Voici les chiffres et les données intéressantes après la onzième manche de la campagne, le GP d'Autriche.

L'épreuve et les inscrits

Le départ du sprint

>>> Il s'agissait de la 35e édition du Grand Prix d'Autriche, l'une des 15 épreuves les plus disputées dans l'Histoire de la Formule 1 (une fois à Zeltweg et 34 à Spielberg, dont 18 courses sur le tracé de l'Österreichring puis 16 sur la piste raccourcie de l'A1-Ring/Red Bull Ring).

>>> Le circuit de Spielberg accueillait la F1 pour la 36e fois sur ses différentes versions : Österreichring, A1-Ring, Red Bull Ring. Cela inclut deux éditions du Grand Prix de Styrie.

>>> Fernando Alonso a pris son 345e départ en F1, ce qui le rapproche à cinq longueurs du record de Grands Prix disputés, détenu par Kimi Räikkönen (350).

>>> Esteban Ocon a quant à lui disputé son 100e Grand Prix. Il est le 75e pilote à atteindre ce chiffre depuis la création du Championnat du monde.

>>> C'était le 129e Grand Prix de Max Verstappen chez Red Bull Racing, égalant le record de Mark Webber.

Les qualifications

Max Verstappen (Red Bull) en qualifications

>>> En vertu de la nouvelle règle qui octroie la pole position statistique au vainqueur des qualifications et non au premier pilote sur la grille de départ du dimanche, Max Verstappen a signé la 16e pole de sa carrière, égalant Stirling Moss et Felipe Massa.

>>> Il s'agissait de la 77e pole position de Red Bull en tant que constructeur et la 4e en tant que motoriste.

>>> Esteban Ocon s'est qualifié à la 5e place, son meilleur résultat depuis les Grands Prix d'Arabie saoudite 2022 (5e), d'Espagne 2021 (5e) et de Styrie 2020 (5e). Pour trouver mieux, il faut remonter au Grand Prix de Belgique 2018 (3e).

>>> Aston Martin a subi une double élimination en Q1 lors de 3 séances qualificatives consécutives, une première depuis plus de treize ans (9 doubles éliminations consécutives entre les Grands Prix de Singapour 2008 et d'Espagne 2009).

>>> Sebastian Vettel, lui, a été éliminé lors de trois Q1 consécutives pour la première fois de sa carrière.

>>> Max Verstappen a remporté un sprint pour la troisième fois de sa carrière. Seul Valtteri Bottas a également réussi cette performance, avec deux victoires.

>>> Verstappen demeure le seul pilote à avoir fini dans le top 5 de tous les sprints : trois fois premier, deux fois deuxième.

>>> L'épreuve du sprint ne réussit clairement pas à Lewis Hamilton : il n'a fini dans le top 3 qu'une fois. C'est encore pire pour un Pierre Gasly à qui les cinq sprints déjà disputés depuis 2021 ont fait perdre la bagatelle de 22 places sur la grille (dont une qu'il a récupérée ce dimanche grâce à la pénalité moteur de Valtteri Bottas).

>>> Max Verstappen s'est élancé en première ligne pour la 36e fois de sa carrière. C'était la 19e fois pour Charles Leclerc, autant que Chris Amon et Ralf Schumacher.

La course

Le départ de la course

>>> Charles Leclerc a remporté sa 5e victoire en Formule 1, égalant notamment Giuseppe Farina et Keke Rosberg.

>>> C'est la première victoire de Leclerc sans partir de la pole position : il était deuxième sur la grille.

>>> Ce sont la 242e victoire de Ferrari en tant que constructeur et la 243e en tant que motoriste, ce sont toujours des records.

>>> Ferrari n'avait pas remporté le Grand Prix d'Autriche depuis le succès de Michael Schumacher en 2003.

>>> Max Verstappen a réalisé son 19e meilleur tour en course, autant que Stirling Moss, Ayrton Senna, Damon Hill mais aussi Valtteri Bottas.

>>> C'est un 18e podium en Formule 1 pour Charles Leclerc, autant que Mike Hawthorn et Heinz-Harald Frentzen, un 68e pour Max Verstappen, qui égale Rubens Barrichello et surpasse Valtteri Bottas, et un 186e pour Lewis Hamilton, détenteur du record.

>>> Bottas et Verstappen ont d'ailleurs été ensemble sur le podium 25 fois : 20 fois avec Hamilton (record absolu pour un trio), puis une avec Räikkönen, Vettel, Leclerc, Norris et Pérez.

>>> Max Verstappen a passé le cap des 7000 km en tête (7049), il est 15e dans la hiérarchie historique (Lewis Hamilton 1er avec 27 530 km).

Charles Leclerc (Ferrari), vainqueur du Grand Prix d'Autriche

>>> Avec Mick Schumacher 6e et Kevin Magnussen 8e, Haas a signé le second meilleur résultat d'ensemble de son Histoire (Grosjean 4e et Magnussen 5e au Grand Prix d'Autriche 2018).

>>> Haas a marqué 19 points sur les deux derniers Grands Prix, contre deux pour les trois principaux rivaux de l'écurie rassemblés : Alfa Romeo (0), AlphaTauri (0) et Aston Martin (2).

>>> Haas compte désormais 133 Grands Prix disputés sans podium, plus qu'Osella (132) mais loin du record de Minardi (340). C'est de toute façon peu représentatif compte tenu du nombre élevé de non-qualifications d'Osella, qui fait baisser sa statistique de départs.

>>> Sixième, Mick Schumacher a signé le meilleur résultat de sa carrière en Formule 1.

>>> Lando Norris a fini 7e, et contre toute attente, c'est son pire résultat en six courses au Red Bull Ring (6e, 3e, 5e, 5e, 3e).

>>> Sergio Pérez a déjà subi trois abandons cette saison, autant qu'en 2021 et plus qu'en 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 et 2015.

>>> Lewis Hamilton demeure le seul pilote à avoir fini toutes les courses de la saison 2022.

>>> Fernando Alonso a désormais parcouru 18 619 tours en Grand Prix, à deux petites boucles du record de Kimi Räikkönen (18 621).