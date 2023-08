Steiner : Haas ne pourrait pas rejoindre la F1 aujourd'hui

Plusieurs équipes sont candidates à une place en Formule 1 en tant que onzième écurie du plateau, notamment Andretti Autosport. Le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, est d'ailleurs favorable à l'expansion du plateau actuel ; l'Émirati a fait savoir qu'il relevait du devoir de la FIA de suivre la réglementation, qui permet un maximum de 12 teams, souhaitant notamment impliquer de grands constructeurs américains et chinois.

Cependant, les écuries actuelles ne partagent pas cet enthousiasme, car elles devraient alors partager les revenus avec davantage d'équipes, tandis que des inquiétudes existent également sur la stabilité du championnat et la logistique – non sans une certaine frustration éprouvée par Michael Andretti. La barre est désormais particulièrement haut pour rejoindre la F1, grâce à son regain de popularité et au plafond budgétaire.

Ainsi, lorsque Motorsport.com lui demande dans un entretien exclusif si Haas pourrait rejoindre la Formule 1 en arrivant maintenant, le directeur d'équipe Günther Steiner répond : "Non, ce n'est pas possible. La F1 a tant changé ! Si l'on se lance en tant que privé maintenant, on ne peut pas venir."

Selon Steiner, que Volkswagen ait préféré racheter Sauber via sa marque Audi montre à quel point partir d'une feuille blanche est difficile. "Le groupe Volkswagen est très solide", souligne l'Italien. "Ils sont en sport auto depuis longtemps, ils ont gagné Le Mans je ne sais combien de fois. Ils connaissent ce sport : ils ont décidé de ne pas créer une nouvelle écurie mais d'en racheter une. C'est désormais très difficile d'en bâtir une, et c'est aussi un risque. Si l'on a une 11e équipe et qu'elle n'y arrive pas, quelles seront les conséquences sur ce sport ? Car on se dit toujours que ce sera forcément un succès, mais ça peut aussi être un échec."

L'Alfa Romeo de Zhou Guanyu prise en sandwich par les Haas de Kevin Magnussen et Nico Hülkenberg à Spa-Francorchamps

D'aucuns estiment que les 200 M$ devant être versés à l'ensemble des écuries actuelles par une nouvelle équipe pour compenser la perte de revenus à venir doivent être au moins triplés afin de représenter la valeur ajoutée d'une place sur la grille dans le contexte du marché actuel.

Lorsqu'il lui est demandé ce qui ferait la différence pour convaincre Formula One Management de laisser venir une autre équipe, un Steiner perplexe lance : "Je ne sais même pas qu'est-ce qui ferait la différence. Peut-il y avoir un avantage tel que nous accepterons tous volontiers ? Et ce sera quand même difficile d'un point de vue logistique. Si ça se fait, ce sera très difficile pour beaucoup d'autres choses, même dans l'hypothèse où il y a un avantage pour tout le monde."

"Juste pour clarifier : les équipes ne peuvent pas prendre de décision. Nous ne votons pas dans ce processus. Ce sont FOM et la FIA qui vont décider ce qui va se passer."

"Nous avons actuellement dix écuries très solides. Il faut toujours se demander si l'on veut prendre un risque pour une petite amélioration plutôt que la stabilité. Rien ne sert d'avoir sept équipes en danger au lieu de dix équipes très solides. Je pense que ce n'est pas qu'une question d'argent. Les dix équipes qui sont là ont investi beaucoup d'argent dans ce sport et l'ont mené là où il est, alors elles devraient en tirer un avantage. Le sujet n'est pas Andretti mais d'avoir 11 équipes."

Interrogé sur la valeur des écuries de Formule 1, qui monte en flèche et a motivé la persévérance de Gene Haas malgré les temps difficiles vécus avec Rich Energy et Uralkali, Steiner conclut : "Qui ne pourrait pas être satisfait de ce qu'a fait la F1 ? Qui aurait pu voir il y a cinq ans où serait la F1 cinq ans plus tard ? Tout le monde aurait signé pour n'en avoir que la moitié. Nous avons toujours été dans une bonne situation, mais nous sommes désormais dans une très bonne situation. Ce que font FOM et Stefano [Domenicali, PDG de la F1]… Ce sport jouit d'une popularité inédite. Avoir l'une des dix écuries de Formule 1, en ce moment, c'est une bonne situation."