Stroll : Alonso est à un très haut niveau et je dois m'améliorer

Auteur de six podiums lors des huit premiers Grands Prix de la saison 2023, Fernando Alonso est aujourd'hui le pilote le mieux placé au championnat derrière l'imbattable duo de Red Bull. Son voisin de garage, Lance Stroll, souffre de la comparaison puisque dans le même laps de temps, le Canadien n'a totalisé que cinq arrivées dans le top 10 en course.

En comparant ses performances à celles de son équipier, Stroll ne se voile pas la face : Alonso est plus rapide, ce qui l'oblige à améliorer son pilotage. "En termes de rythme pur, il a été meilleur que moi", a-t-il confié. "Il a été plus rapide et il a incroyablement bien piloté."

"Je ne pense pas que nous, en tant qu'équipe, ayons tiré le meilleur parti de nos week-ends. Nous n'avons pas montré certaines de nos vraies performances mais il y a assurément du travail à faire et des choses à améliorer. Fernando a été à un très, très haut niveau et je dois absolument travailler sur certaines choses et m'améliorer."

Le #18 estime toutefois bénéficier de circonstances atténuantes. D'une part, il a été victime d'un accident de vélo à quelques jours des essais de pré-saison, ce qui l'a contraint à céder sa place dans le cockpit de l'AMR23. Privé de kilométrage et donc manquant d'expérience, il a en outre disputé les premières courses de la saison avec des poignets encore affaiblis.

Mais, selon Stroll, cela ne suffit pas à justifier son déficit sur le double Champion du monde. "C'est une combinaison de choses", a-t-il ajouté. "Des choses sur la voiture que l'on recherche toujours et des choses venant de moi. J'ai manqué énormément d'essais au début de la saison, c'est toujours un gros problème. Mais, honnêtement, Fernando a simplement été à un très, très haut niveau. Et même lorsque j'ai eu l'impression que certains de mes meilleurs jours étaient de très bons jours, il s'est montré un peu plus rapide."

"C'est une question de détails, mais aussi de circonstances. Je pense à des choses comme à Miami, en essayant de s'extirper de la Q1 sur un train [de pneus]. [Alonso] a fait la même chose que moi, il est passé pour un dixième et j'ai raté [la qualification] pour un dixième."

"C'était pareil à Monaco. Nous avions des dégâts sur le plancher, et à Monaco, vous ne pouvez pas remonter si vous partez 12e, 13e, là où nous sommes partis, et cela nous a coûté le week-end. Au Canada, [les qualifications] ont été très difficiles. Mais quand je regarde les autres week-ends, je pense qu'il s'agit de petits détails et de choses sur lesquelles il faut travailler. Mais [Alonso] a toujours été plus rapide, c'est certain. Je me concentre donc sur les points sur lesquels je dois travailler."