Stroll menacé par Alonso ? "Non, j'avais tout sous contrôle"

En signant le sixième temps des qualifications, pour finalement s'élancer cinquième grâce à la double pénalité de Pierre Gasly, puis en terminant sixième, Lance Stroll aura été pour la première fois de la saison le meilleur pilote Aston Martin au terme d'un Grand Prix. Jusqu'ici, cet honneur était revenu à son équipier Fernando Alonso, auteur de cinq podiums et d'une quatrième place lors des six premiers Grands Prix.

À Barcelone, Stroll aura évité les écueils en qualifications et en course pour rallier l'arrivée dans le top 6, un résultat forcément décevant pour l'équipe, qui s'était donc habituée à mieux jusqu'ici, mais qui n'est pas forcément non plus du goût du Canadien lui-même, qui a constaté comme son équipier que l'AMR23 manquait cruellement de rythme sur le tracé catalan.

Stroll avait pris un départ correct avant de réaliser une belle manœuvre de dépassement, en deux temps, sur Lewis Hamilton dans le premier tour, en profitant d'un pilote Mercedes perturbé par l'incident avec Lando Norris. Il s'est d'abord hissé à hauteur par l'extérieur au virage 4 puis, positionné sur l'intérieur pour le virage suivant, a plongé et s'est défait du septuple Champion du monde. Cela n'a toutefois pas duré très longtemps.

"Un peu déçu", a-t-il déclaré à Canal+ quand ses impressions lui ont été demandées au sortir du cockpit. "Je pense qu’on avait juste pas la voiture pour faire un très bon résultat, on avait trop de dégradation sur les pneus et quand on était troisième au début de la course, on a juste perdu ces positions très facilement. Malheureusement, on n’avait juste pas assez de vitesse aujourd’hui."

La fin de course de Stroll a été marquée par le retour derrière lui d'Alonso. L'Espagnol s'est alors fendu d'un message radio étonnant à son écurie, indiquant qu'il s'était rapproché pour créer un écart avec son plus proche poursuivant, qui était alors Esteban Ocon, mais qu'il n'avait pas du tout l'intention d'attaquer.

Quand la question lui a été posée de savoir s'il avait craint un attaque de son équipier, Stroll a affiché un grand sourire avant de lancer : "Non." Et pourquoi cela ? "Parce que j’avais tout sous contrôle."