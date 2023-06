Les notes du Grand Prix d'Espagne 2023

Les lauriers pour Max Verstappen

Note : 10

Week-end parfait pour le Néerlandais qui n'avait même pas besoin de véritablement forcer son talent vu les déconvenues de la plupart de ses rivaux, notamment en qualifications. Sa défense face à Sainz au départ peut être qualifiée de rugueuse, cela dit elle semble dans les limites. Les avertissements pour les limites de piste et la forme d'insolence dont il a fait preuve pour aller chercher le meilleur sont bien anecdotiques dans la performance globale.

Verstappen a été trop fort pour tout le monde ce week-end.

Le bonnet d'âne pour Sergio Pérez

Note : 4

Produire un nouveau week-end bien en deçà des attentes quelques jours après avoir dit qu'il faisait jeu égal avec Verstappen, c'est un genre de doigt d'honneur du destin. Ne pas finir sur le podium, en étant battu à ce jeu par un pilote qui partait derrière lui et au volant d'une F1 certes performante mais toujours moins rapide que sa Red Bull, c'est là aussi une contre-performance.

Pérez continue de commettre trop d'erreurs pour rivaliser.

Lewis Hamilton

Note : 9

Grand Prix quasiment parfait pour le Britannique, avec un brin de réussite au départ de la course dans le contact avec Norris. Ce qui lui fait manquer la note maximale, c'est un dernier tour en Q3 qui l'a placé à une position trop reculée par rapport à son potentiel.

George Russell

Note : 8

Visiblement en difficulté tout au long des séances du vendredi et du samedi, Russell n'a pas réussi à sortir de l'ornière en qualifications avec une élimination décevante en Q2. En course, il n'aura fait aucune erreur mais son départ reculé (toutefois bien compensé par un bon premier tour) l'a empêché de prétendre à mieux qu'une troisième place.

Lewis Hamilton et George Russell ne pouvaient pas mieux faire en course.

Carlos Sainz

Note : 9

L'Espagnol a sans doute fait mieux qu'attendu en signant le deuxième temps en qualifs, mais en course il n'y a pas eu de miracle avec une Ferrari trop inconstante pour espérer battre les Red Bull ou les Mercedes. Il n'a pas grand-chose à se reprocher.

Lance Stroll

Note : 7

Le week-end n'avait pas très bien débuté, mais bon an mal an, le Canadien, sans briller, a plutôt tenu la baraque dans un GP où Aston Martin n'était pas au mieux. La non-agression affichée d'Alonso en fin de course laisse penser que sa place finale est peut-être flatteuse. Signalons sa belle manœuvre en deux temps face à Hamilton au départ.

Fernando Alonso

Note : 5

Le public espagnol n'a visiblement pas eu l'effet escompté sur le double Champion du monde qui a sans doute produit son moins bon GP depuis le début de saison. Ses dégâts en qualifs ne l'ont pas aidé, mais ce sont des dégâts auto-infligés. En course, la mise en action n'a pas été excellente et la fin en mode "politique interne" a surtout prêté à sourire.

Alonso a forcé le trait sur le jeu d'équipe en fin de GP.

Esteban Ocon

Note : 7

Tous les week-ends ne peuvent pas être du tonneau de celui de Monaco, ni se courir sur une piste où les dépassements sont quasiment impossibles. Comme l'a montré Gasly, il y avait (un peu) mieux à faire en qualifs ; en course, difficile de voir ce qui aurait pu être mieux fait de son côté. La défense rugueuse face à Alonso n'était sans doute pas nécessaire.

Zhou Guanyu

Note : 9

Dans un week-end où les Alfa Romeo ont semblé plus un peu plus en forme, le Chinois aura été l'homme fort de l'écurie (au point de voir Bottas se muer en numéro 2 assumé) et l'a montré de façon impressionnante en course en naviguant et finissant dans le top 10, en lutte avec plusieurs pilotes dont Tsunoda.

Pierre Gasly

Note : 6

Les qualifs ont été aussi brillantes que frustrantes pour le Français qui a certes signé une belle quatrième marque mais commis deux blocages (dont un où sa responsabilité est clairement établie). Relégué au 10e rang sur la grille, il s'est retrouvé dans les remous du milieu de grille, ce qui l'a handicapé en début de course ; il a ensuite déroulé son rythme pour aller chercher un point un peu inespéré.

Gasly a perdu gros avec les deux infractions en qualifications.

Charles Leclerc

Note : 6

Note moyenne pour course moyenne. Le Monégasque a certes été victime d'un souci en Q1 et de l'inconstance de sa Ferrari en course, mais de là à ne pas inscrire un seul point, il nous semble qu'il y avait tout de même un peu mieux à faire.

Yuki Tsunoda

Note : 7

Le Japonais a connu un week-end plutôt solide mais a fauté dans deux moments importants : en Q2, où le passage dans le top 10 était à portée, et en course où, bien qu'il juge sa sanction "ridicule", il n'a pas respecté la lettre des instructions données aux pilotes, ce qui lui a coûté les points pour lesquels il a chèrement vendu sa peau.

Oscar Piastri

Note : 6

L'Australien peut se mordre les doigts d'avoir commis une erreur en fin de Q3, lui qui faisait jusqu'ici jeu égal avec Norris. Parti 10e, il était condamné à vivre une course sur le reculoir au volant de la McLaren, et ce fut le cas.

L'erreur en qualifications plaçait déjà Piastri en très mauvaise situation.

Nyck de Vries

Note : 5

Les deux erreurs des qualifications n'ont pas aidé le Néerlandais à tirer parti d'un rythme qui était pourtant globalement intéressant et qui aurait dû lui permettre de se battre pour le top 10.

Nico Hülkenberg

Note : 7

L'Allemand, qualifié à une très intéressante septième place, n'a pas pu faire illusion très longtemps en course au volant d'une Haas qui était destinée à ne pas pouvoir faire grand-chose sur les longs relais. Il n'a pas donné sa part aux chiens dans les luttes en piste.

Alexander Albon

Note : 6

Son erreur en qualifications aura été coûteuse, mais sa course, au volant d'une Williams vraiment peu à son aise à Barcelone, aura été sérieuse.

La Williams n'aura pas été aussi à l'aise que sur d'autres pistes à Barcelone.

Lando Norris

Note : 8

La troisième place en qualifications était aussi belle qu'inespérée. Au départ, il ne peut pas grand-chose sur la casse de son aileron, la défense de Verstappen ayant entraîné un ralentissement qui l'a surpris. La suite, c'est une longue course sans espoir de marquer des points.

Kevin Magnussen

Note : 4

Contrairement à Hülkenberg, il a peiné à se mettre à l'aise au volant de la Haas et a été sorti des qualifications dès la Q1. En course, il n'y avait rien à attendre.

Valtteri Bottas

Note : 5

Handicapé par une gestion pas optimale du tour de sortie en qualifs, il a vécu une course compliquée, a priori entravée dès le départ par des dégâts subis au niveau du plancher (sans doute liés à l'accrochage Hamilton-Norris). Faute de mieux, il s'est mué en lieutenant de Zhou.

Logan Sargeant

Note : 3

Sa sortie en EL3 n'a pas aidé à préparer de façon optimale les qualifications, et sa dernière position était prévisible. En course, il faisait en gros jeu égal avec Albon, mais il s'est effondré inexplicablement en fin de GP.

Le week-end barcelonais de Sargeant est à oublier.