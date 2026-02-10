Quand Stroll réagit avec sarcasme aux mots de Russell

L'arrivée de Formule 1 mettant plus l'accent sur l'hybridation en 2026 s'accompagne de son lot de nouveautés qui promettent de modifier le pilotage et la façon dont les concurrents font la course. L'une d'entre elles en particulier a déjà largement été commentée bien avant l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation.

Il s'agit de situations dans lesquelles, face au déficit de puissance électrique en fin de ligne droite, des pilotes pourraient être amenés à devoir descendre un rapport de boîte. Une possibilité largement relayée de façon négative, fut un temps, par le clan Red Bull via Christian Horner et Max Verstappen, mais qui s'est bien vérifiée à Barcelone.

S'exprimant à ce sujet après les essais de Barcelone, George Russell avait ainsi déclaré : "Il y a évidemment eu beaucoup de discussions autour d'un éventuel rétrogradage dans les lignes droites dans certaines circonstances. Ce sera probablement encore le cas, mais honnêtement, cela ne me semble pas si anormal."

C'est comme lorsque vous conduisez votre voiture dans une côte.

"Je dirais que c'est comme lorsque vous conduisez votre voiture dans une côte : vous continuez à rouler à fond, mais vous perdez un peu de vitesse et vous pouvez rétrograder pour gagner quelques tours supplémentaires afin de gravir la côte. C'est parfois ce que l'on ressent lorsque le moteur récupère de l'énergie et que vous régénérez la batterie."

"Il arrive donc que vous rétrogradiez à la fin de la ligne droite, même lorsque vous êtes à fond, mais cela semblait plus bizarre dans le simulateur que dans la réalité. J'ai discuté avec quelques autres pilotes et ils ont fait le même commentaire, donc c'était assez intuitif."

Stroll répond à Russell

Lance Stroll a pour sa part encore du pain sur la planche pour se faire une idée précise du comportement des F1 2026 et de la façon de les piloter. Le Canadien n'a bouclé que cinq tours lors des essais privés de Barcelone, pas vraiment de quoi savoir de quoi il retourne vraiment.

"Chaque nouvelle réglementation s'accompagne toujours d'une période d'adaptation", a-t-il déclaré en marge de la présentation de l'Aston Martin AMR26. "J'ai fait deux tours en 1'45 à Barcelone, je n'ai donc pas grand-chose à dire sur le pilotage de la voiture, mais d'après ce que j'ai entendu, les avis sont partagés. Certains ont trouvé les voitures plus petites, plus agiles et plus agréables à conduire."

"Je ne pense pas que la dernière génération de voitures était particulièrement agréable à piloter. Elles étaient très rigides et lourdes. Je ne sais pas, peut-être que nous prendrons plus de plaisir à conduire ces voitures plus petites, mais seul le temps nous le dira."

Je le dis depuis longtemps : je pense que ce serait bien d'avoir des moteurs atmosphériques fonctionnant avec des carburants synthétiques, mais je ne fais pas les règles

Quand il lui est demandé dans un premier temps s'il avait trouvé, en simulateur, des aspects non naturels dans le pilotage et qu'il lui est rapporté, dans un second temps, que Russell avait évoqué le sujet du rétrogradage dans les lignes droites ou du lift and coast en qualifications, Stroll a répondu par le sarcasme.

"C'est certain. Pour ma part, je le dis depuis longtemps : je pense que ce serait bien d'avoir des moteurs atmosphériques fonctionnant avec des carburants synthétiques, mais je ne fais pas les règles, je me contente de piloter les voitures."

"Je suis sûr que George, lorsqu'il remportera peut-être la course en Australie avec 30 secondes d'avance dans sa Mercedes, ne verra pas d'inconvénient à beaucoup rétrograder dans les lignes droites et à faire du lift and coast. Peut-être changera-t-il d'avis d'ici là."