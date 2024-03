Susie Wolff attaque la FIA au pénal après l'enquête de décembre

Le clan Wolff contre-attaque. Au mois de décembre, la FIA avait annoncé une enquête évoquant un possible conflit d'intérêts entre un patron d'équipe et un membre de Formula One Management, sans nommer qui que ce soit, mais il est apparu que Toto Wolff, qui dirige l'équipe Mercedes, et son épouse Susie Wolff, à la tête de la F1 Academy, étaient visés.

La fédération soupçonnait visiblement un échange d'informations confidentielles, ce qui a été fermement démenti par Susie Wolff, laquelle s'est sentie "profondément insultée" et a évoqué un "comportement intimidant et misogyne" à son égard. La FIA a très vite renoncé à son enquête mais l'ancienne pilote ne comptait pas en rester là et précisait qu'elle souhaitait faire la lumière sur le déroulé des événements ayant mené à l'ouverture de l'enquête.

Susie Wolff a ainsi décidé de saisir la justice en France, où la FIA a son siège, pour déterminer les responsabilités. "Je peux confirmer que j'ai déposé une plainte au pénal devant les tribunaux français le 4 mars en relation avec les déclarations faites à mon sujet par la FIA en décembre dernier", a-t-elle écrit dans un message publié sur Instagram. "Il n'y a toujours pas eu la moindre transparence ou prise de responsabilité en lien avec le comportement de la FIA et son personnel sur cette question."

"Je considère qu'il est plus important que jamais de s'affirmer, de dénoncer les comportements inappropriés et de veiller à ce que les personnes rendent des comptes. Alors que certains estiment peut-être que leur silence les exonère de toute responsabilité, ce n'est pas le cas."

Cette plainte survient dans un début d'année où les affaires se multiplient en Formule 1. La plus médiatique concerne Christian Horner, visé par une enquête interne chez Red Bull après une plainte déposée par une employée. Le patron de l'équipe a été innocenté mais l'affaire a pris des allures de lutte de pouvoir entre les différents dirigeants, et elle pourrait être relancée puisque la plaignante aurait saisi la FIA.

Le président de l'instance dirigeante, Mohammed Ben Sulayem, a de son côté été sous enquête après avoir été accusé d'ingérence dans deux décisions prises par les commissaires de course. La FIA l'a blanchi ce mercredi, soulignant qu'il n'y avait "aucune preuve permettant d'étayer les allégations d'ingérence" dont il était l'objet.