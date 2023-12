Susie Wolff "profondément insultée" par les allégations de conflit d'intérêts

Susie Wolff se retrouve sous le feu des projecteurs après que la FIA a publié un communiqué mardi soir indiquant que son Département Conformité avait ouvert une enquête sur un conflit d'intérêts potentiel entre un directeur d'équipe de F1 et un membre du personnel de Formula One Management.

Cette enquête porte sur ce que l'instance dirigeante considère comme une possible transmission d'informations confidentielles. Bien que l'instance dirigeante n'ait mentionné aucun nom, il est largement admis que l'affaire concerne Susie Wolff, en sa qualité de directrice générale de la F1 Academy, et son époux, Toto, le patron de l'écurie Mercedes F1.

Alors que la F1 et Mercedes ont tous deux publié des communiqués rejetant ces allégations, Susie Wolff a également pris la parole sur les réseaux sociaux pour exprimer sa consternation face à cette situation, suggérant que des motifs cachés étaient à l'œuvre derrière ces accusations.

"Je suis profondément insultée mais malheureusement pas surprise par les allégations publiques qui ont été faites ce soir", a-t-elle écrit. "Il est décourageant que mon intégrité soit remise en question de cette manière, en particulier lorsqu'elle semble être ancrée dans un comportement intimidant et misogyne, et qu'elle se concentre sur mon statut marital plutôt que sur mes aptitudes."

"Tout au long de ma carrière dans le sport automobile, j'ai rencontré et surmonté de nombreux obstacles et je refuse de laisser ces allégations sans fondement éclipser mon dévouement et ma passion pour la F1 Academy."

Toto Wolff et Susie Wolff.

"En tant que femme dans ce sport, j'ai dû faire face à ma part de défis, mais mon engagement à faire tomber les barrières et à ouvrir la voie au succès des générations futures reste inébranlable. Je rejette ces allégations avec la plus grande fermeté."

La référence de Wolff à un comportement "misogyne" intervient dans un contexte où le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, a été critiqué à plusieurs reprises au cours des derniers mois pour des remarques sexistes faites sur un blog il y a de nombreuses années. Sur une version archivée de son ancien site web, Ben Sulayem a écrit qu'il n'aimait pas "les femmes qui se croient plus intelligentes que les hommes, car elles ne sont pas dans la vérité".

Récemment, il s'est adressé à Press Association sur le sujet et s'est défendu. "Qu'est-ce que j'ai dit, si je l'ai dit ? Supposons que ce soit [moi]. Je vous dis exactement ce qu'il y a d'écrit. Il est écrit : 'Je déteste quand les femmes pensent qu'elles sont plus intelligentes que nous'. Mais elles détestent que les hommes pensent qu'ils sont plus intelligents qu'elles."

"Ai-je dit que nous sommes plus intelligents ? Non. Ai-je dit qu'elles sont moins intelligentes ? Non. Pour l'amour de Dieu, si c'est la seule chose qu'ils ont contre moi, je vous en prie, ne vous gênez pas, ça pourrait être pire."