Szafnauer : "Piastri était souriant" en apprenant sa promotion

Charger le lecteur audio

L'affaire Oscar Piastri fait du bruit dans le paddock de Spa-Francorchamps, où la rentrée des classes de la Formule 1 ne manque pas d'actualité. Ce samedi, la présence en conférence de presse des directeurs d'équipe d'Alpine, McLaren et Aston Martin n'était évidemment pas due au hasard. L'occasion, pour Otmar Szafnauer, de répéter la position ferme de l'écurie d'Enstone, qui a promu Piastri aussitôt le départ de Fernando Alonso pour Aston Martin annoncé. Avant que l'Australien ne décline en raison d'une entente déjà trouvée pour remplacer Daniel Ricciardo chez McLaren.

Le lundi suivant le Grand Prix de Hongrie, Otmar Szafnauer est allé voir directement Oscar Piastri dans le simulateur de l'usine Alpine pour l'informer de sa promotion. Et il assure qu'il n'a alors décelé aucun signe avant-coureur de l'imbroglio sur le moment. "Je l'ai dit à Oscar avant que l'annonce ne soit faite", raconte le directeur d'Alpine F1. "Il se trouve qu'il était dans le simulateur, alors je suis allé le voir, il était souriant et reconnaissant. On a très rapidement publié le communiqué de presse."

Un communiqué de presse exempt de toute déclaration du jeune pilote australien, ce qu'Otmar Szafnauer justifie par une volonté d'Alpine de "réagir rapidement" et d'éviter "les allers-retours avec son management". Quelques heures plus tard, Oscar Piastri s'est fendu d'un tweet devenu aussi célèbre que viral, et c'est par ce biais qu'Alpine a appris son refus de piloter pour l'écurie en 2023. "On l'a su par les réseaux sociaux", acquiesce ainsi Otmar Szafnauer.

L'affaire est désormais entre les mains du Conseil de Reconnaissance des Contrats de la FIA (CRB), qui étudiera les éléments dès lundi. Sur ce volet purement juridique, Alpine affiche sa confiance. "La durée du contrat va jusqu'en 2024, avec une option fin 2023", détaille Otmar Szafnauer. "Je ne dirai que ça, il y a beaucoup plus de choses. Comme je l'ai dit, je n'ai pas vraiment envie de donner des détails."

Alors qu'il était un temps envisagé de le faire rouler lors de la première séance d'essais libres, Oscar Piastri n'est pas présent sur place pour le Grand Prix de Belgique mais est à Enstone pour travailler dans le simulateur. Concernant l'attribution de son baquet pour l'an prochain aux côtés d'Esteban Ocon, Alpine attend d'abord la décision du CRB. "On devrait attendre lundi ou mardi, puis examiner notre situation en ayant les bonnes informations pour prendre ces décisions", conclut Otmar Szafnauer.