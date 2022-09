Todt : Il faudrait laisser Mick Schumacher tranquille

Charger le lecteur audio

Que fera Mick Schumacher en 2023 ? Après avoir rejoint la catégorie reine en 2021 chez Haas, le fils du septuple Champion du monde semble être poussé vers la sortie par l'équipe américaine, qui lorgne sur Antonio Giovinazzi. Et puisque Schumacher ne devrait plus faire partie de la Ferrari Driver Academy à l'issue de la saison 2022, le Cheval cabré ne l'aidera pas à rebondir.

Les dernières rumeurs placent le pilote allemand en concurrence pour un poste chez Williams ou Alpine, Esteban Ocon ayant d'ailleurs vanté ses mérites auprès de l'état-major de l'équipe française. En attendant que sa situation se débloque, Schumacher enchaîne les bonnes performances avec Haas. Ayant vu l'arrivée devant son coéquipier Kevin Magnussen à neuf reprises cette saison, il a fait quatre apparitions en Q3 et a inscrit ses premiers points en F1 au début de l'été.

Dans un récent entretien exclusif avec Motorsport.com, Jean Todt, qui connaît Mick Schumacher depuis son plus jeune âge en raison de sa relation étroite avec son père lors de ses années chez Ferrari, l'a couvert d'éloges.

"C'est un garçon fantastique, c'est vraiment quelqu'un qui a des valeurs, des principes, il est humble", a affirmé l'ancien président de la FIA. "Il a fait de grandes choses, il a été champion de F3, champion de F2. Il se débrouille bien maintenant, après avoir surmonté un début de saison difficile."

Todt a également salué les récentes performances de Schumacher tout en demandant de faire preuve de patience envers l'Allemand. Selon lui, la compétitivité relative de la Haas VF-22 ne lui permet pas de montrer l'étendue de son talent, il est donc nécessaire de minimiser les attentes placées en lui.

"La Formule 1, c'est avoir la meilleure voiture, la meilleure équipe, et ensuite le meilleur pilote. Donc pour le moment, malheureusement, il n'a pas encore eu l'ensemble du package. Pourtant, l'équipe a fait des progrès cette année, il a fait de très bonnes courses, il a enfin pu marquer des points. Je pense donc que nous devrions le laisser tranquille et lui permettre de faire de son mieux. Et j'espère qu'il pourra prendre plaisir à conduire une voiture compétitive."

Propos recueillis par Federico Faturos