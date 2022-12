Le top 10 des pilotes F1 2022 selon les directeurs d'écurie

L'épopée Suzuki : Retour au sommet avec Mir et départ soudain

Dernier épisode de notre série sur l'Histoire de Suzuki en MotoGP. Partie par la petite porte en 2011, la marque a vite retrouvé la catégorie et après quelques succès, elle a décroché un titre inattendu grâce à Joan Mir, pour finalement décider de se désengager un an et demi plus tard.