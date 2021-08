Wolff : L'accident de Bottas n'aura pas d'influence pour 2022

Mercedes doit encore annoncer l'identité du coéquipier de Lewis Hamilton pour la saison 2022. Valtteri Bottas, arrivé dans l'équipe en raison de la retraite surprise de Nico Rosberg juste après avoir conquis le titre 2016, est en concurrence avec George Russell. Le pilote britannique a régulièrement impressionné depuis que Mercedes l'a placé chez Williams en 2019, son principal coup d'éclat restant sa pige dans l'équipe championne du monde à Sakhir l'an dernier, quand Hamilton était sur la touche en raison d'une contamination au COVID-19.

La tendance semble donc en faveur de Russell, d'autant plus après le GP de Hongrie, où il a marqué ses premiers points tandis que Bottas, à la peine depuis le début de l'année, a provoqué un carambolage au premier virage, qui lui vaudra une pénalité de cinq places sur la grille de départ du GP de Belgique et a fait de lui la cible des critiques de Lando Norris, éliminé dans l'incident.

Toto Wolff assure néanmoins que cet épisode n'entrera pas en compte au moment de choisir le pilote de la seconde Mercedes. "Non, c'était une erreur malheureuse avec de grosses conséquences", a déclaré le patron de l'équipe allemande, indulgent envers son pilote : "Il a été pris en sandwich par les deux voitures de devant, il a perdu tous les appuis, puis il était trop tard. Cela n'aura pas la moindre influence sur la décision."

Valtteri Bottas a reconnu sa responsabilité dans l'accident survenu en Hongrie, qui a provoqué son troisième abandon de la saison après l'accrochage avec George Russell à Imola et le problème d'écrou rencontré à Monaco, où il occupait la deuxième place. Devancé par les deux pilotes Red Bull au championnat, le Finlandais pointe à 87 points de Lewis Hamilton et reconnaît que sa première moitié de la saison n'a pas été à la hauteur de ses attentes, même s'il a perçu des progrès.

"Ça ne s'est pas bien passé pour moi", a reconnu Bottas après l'arrivée à Budapest. "En tout cas, je sens que ça a été légèrement positif dans les dernières courses, j'ai décroché quelques podiums et pris plus de points, mais j'en suis à trois abandons maintenant, ce qui fait perdre pas mal de points, donc ce n'est pas fantastique. Mais il reste plus de la moitié des courses à disputer et on regarde devant. Au moins, l'équipe a pris plus de points que Red Bull [en Hongrie]."

La décision de Mercedes, attendue au sortir de la pause estivale, pourrait entraîner de nombreux transferts. Une promotion de Russell libérerait une place chez Williams, où Bottas pourrait faire son retour, même si Alfa Romeo est également une option.

Avec Luke Smith et Adam Cooper