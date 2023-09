Ces traits de caractère d'Alonso et Schumacher que McLaren voit en Piastri

McLaren vient de prolonger de deux ans son contrat avec Oscar Piastri, soit jusqu'à la fin de l'année 2026, et il est clair que le jeune Australien est promis à un bel avenir. Mais ce n'est pas seulement sa vitesse pure qui a été remarquée lors de ses débuts à Woking, puisque certains aspects de sa personnalité ont profondément impressionné les dirigeants de l'équipe, et leur ont rappelé certains des plus grands noms de la F1.

S'exprimant à Suzuka ce jeudi, Andrea Stella, directeur de l'équipe, a confié que Piastri laissait entrevoir des similitudes avec les personnalités de Fernando Alonso et de Michael Schumacher. "Lorsque McLaren a voulu engager Oscar, nous avons examiné ses résultats dans les catégories junior, et dès les premiers jours de la collaboration, nous avons pu voir qu'il y avait de bonnes raisons derrière [ces résultats]."

"Nous pouvions les voir dans la vitesse naturelle qui, si vous voulez, est liée au talent. Nous l'avons même constaté le premier jour en simulateur. La façon dont il évaluait ses propres performances, en disant : 'Voilà où j'en suis, voilà où je dois m'améliorer'. Cela correspondait vraiment bien à ce que nous pouvions voir sur les données, c'était assez impressionnant."

Stella pense qu'une bonne compréhension de ses propres performances est un outil puissant pour permettre de progresser. "Ces qualités sont liées à la capacité de s'améliorer continuellement. Je suis sûr qu'il y a eu beaucoup de gens talentueux, mais que cela n'a débouché sur rien parce qu'il n'y avait pas d'attitude d'amélioration continue."

"Je pense que nous avons aujourd'hui de très bons exemples sur la grille de départ, de pilotes qui peuvent rester extrêmement compétitifs à des âges où nous pensions que ce serait compliqué, grâce à une attitude d'amélioration continue. En ce sens, je pense qu'il y a une similitude avec Fernando."

Oscar Piastri et Fernando Alonso.

Ce n'est pas seulement la façon dont il se prend en charge qui impressionne McLaren, mais aussi la manière dont Piastri interagit avec le personnel. "Il y a la personne derrière le pilote. Pour nous, il était important de nous assurer que la personne retenue soit quelqu'un qui non seulement corresponde à notre culture, mais qui contribue également à l'établir encore davantage. Et potentiellement à enrichir cette culture, ainsi que les valeurs et les comportements qui font de nous une équipe de camarades."

"Les valeurs qu'il apporte dans le cadre de la collaboration avec l'équipe me font penser à celles de Michael [Schumacher]. Une personne qui a travaillé avec Michael ici dans le paddock, qui est dans une autre équipe, m'a dit qu'il était vraiment capable de construire une famille."

"Même si c'était vraiment difficile sur la piste, au sein de l'équipe, l'esprit, le sens de l'unité, le sens de la famille ne manquaient pas. Je fais donc référence au talent naturel, à l'attitude, ainsi qu'à la culture et aux valeurs. Ces trois aspects nous sont apparus assez rapidement."

Piastri s'est également montré très calme et posé devant les médias, et c'est un comportement que McLaren l'a également vu adopter dans le garage. Stella précise : "Lorsque vous êtes dans un environnement sous pression, comme la F1, il devient très important d'être une personne calme et réfléchie."

"Il ne réagit pas nerveusement, il ne s'énerve pas inutilement. Il n'ajoute pas de tension dans ses commentaires. Ses retours décrivent avec sincérité ce qui se passe avec la voiture ou ce qui se passe dans une situation qui n'était pas idéale. Vous pouvez faire confiance à ce qu'il dit, et il n'ajoute rien de spéculatif parce qu'il aurait besoin de se mettre en valeur. Il est digne de confiance et calme."

