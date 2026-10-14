Formule 1 GP de Singapour

"Tout le temps en travers" : comment l'Alpine a donné du fil à retordre à Gasly

Bien qu'il se soit qualifié en tête du milieu de peloton, Pierre Gasly n'a pas réussi à inscrire de points à Singapour, après avoir éprouvé des difficultés avec sa voiture pendant la course.

Benjamin Vinel Jake Boxall-Legge

Publié: 14 oct. 2026, 09:30

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Photo de : Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Pierre Gasly est revenu sur les problèmes de comportement qu'il a rencontrés avec l'Alpine F1 lors du Grand Prix de Singapour, où il n'a étonnamment pas réussi à marquer de points.

Gasly a devancé ses rivaux du milieu de peloton pour décrocher la septième place sur la grille de départ à Marina Bay, grâce aux problèmes techniques d'Isack Hadjar et à la pénalité infligée à George Russell ; le Français était en réalité nettement plus lent que Liam Lawson, pilote Racing Bulls, lors des Q1 et Q2, mais il a réussi à le devancer de 0"144 lors de la dernière phase des qualifications.

Gasly a toutefois perdu deux places au profit de Lawson et de Nico Hülkenberg au départ de la course. "Nous n'avions aucune puissance au départ", a-t-il commenté. "Nous devons analyser cela, car cette année, nous avons réalisé de très bons départs."

Les remontées de Russell et d'Hadjar ont peut-être été lentes, mais Gasly n'a tout de même pas réussi à les repousser et s'est retrouvé juste en dehors du top 10.

Au 55e des 62 tours, le pilote Alpine occupait la 10e place, avec seulement huit secondes de retard sur Lawson, septième, mais la dégradation de ses pneus a considérablement ralenti son rythme : il a perdu 10 secondes sur le Néo-Zélandais au cours des six derniers tours, et même 14 secondes face à Hadjar, qui lui a ravi le dernier point en jeu.

Cette dégradation était clairement liée au comportement de la voiture. "Sur un circuit où il y a beaucoup de virages lents et de traction, nous avons tout simplement épuisé nos pneus au bout de trois tours", a déploré Gasly.

"En qualifications, les pneus sont froids ; en un seul tour, ils n'ont pas le temps de surchauffer autant. En course, au départ, ça se passe bien ; un tour, deux tours, trois tours, nos pneus sont complètement usés et nous n'avons plus aucune adhérence. Nous savons que c'est une limite de la voiture, mais j'avais un peu plus d'espoir."

Pierre Gasly, Alpine

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Lorsqu'on lui a demandé s'il avait espéré maintenir Russell et Hadjar derrière lui, Gasly a insisté : "Encore une fois, notre problème, c'est que je n'arrive pas à sortir des virages. C'est une chose d'être lent, mais si l'on parvient à sortir du virage avec une vitesse raisonnable, on peut les maintenir derrière soi. Le problème, c'est que je me retrouve tout le temps en travers à chaque fois que j'appuie sur l'accélérateur."

"J'ai tout essayé avec la batterie [face à Russell], mais encore une fois, je n'ai pas l'impression d'avoir jamais été en mesure aujourd'hui de réellement… Même si je me sentais parfois un tout petit peu plus rapide que Nico, je n'arrive tout simplement pas à sortir du virage. À chaque fois que j'accélère, je me retrouve en travers, je perds un peu de terrain et je ne parviens pas à rattraper ce retard plus tard dans la ligne droite."

"Je pense que les points sur lesquels nous devons travailler sont assez clairs. Nous savons pourquoi nous rencontrons certains de ces problèmes avec les jantes que nous utilisons. Mais sur un circuit comme celui-ci, cela nous coûte très cher."

Il y a un peu plus d'un mois, Alpine n'était qu'à trois points de Racing Bulls dans la lutte pour la cinquième place du championnat des constructeurs, mais c'était avant que la décision de la Cour d'appel internationale de la FIA concernant la controverse du Grand Prix de Monaco ne recreuse un écart de 13 points.

Les déboires de Gasly à Singapour se sont ajoutés à l'abandon de Franco Colapinto, dû à un problème présumé de transmission, marquant ainsi une troisième course consécutive sans point pour Alpine, qui accuse désormais un retard considérable de 32 points sur Racing Bulls au classement.

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