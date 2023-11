Tsunoda explique pourquoi Ricciardo lui serait préféré chez Red Bull

Alors que l'avenir de Sergio Pérez fait l'objet de nombreuses spéculations en raison de son manque de performance récent (aucun podium lors des cinq derniers Grands Prix), Daniel Ricciardo est généralement considéré comme le principal candidat à son remplacement. D'autant plus depuis un Grand Prix de Mexico où, pendant que le Mexicain s'accidentait en tentant de prendre la tête au premier virage, l'Australien réalisait un week-end flamboyant en se qualifiant quatrième avec sa modeste AlphaTauri – juste devant Pérez. Il a ensuite signé le meilleur résultat de la petite Scuderia cette saison avec la septième position sous le drapeau à damier.

Cependant, lorsque Motorsport.com lui demande pourquoi Ricciardo semble partir favori pour remplacer Pérez, Yuki Tsunoda y voit d'autres raisons : "Daniel a plus d'expérience. Daniel a évidemment plus de fans. Il fait partie des pilotes qui inspirent la confiance, des pilotes les plus estimés, alors c'est logique."

"Il faut juste que je continue à démontrer ma performance avec constance auprès [de Red Bull]. Tout le monde peut comprendre que je suis capable d'être ce candidat. Checo a un contrat pour l'an prochain, alors on ne peut rien faire, je ne crois pas qu'on puisse changer quoi que ce soit. Il faut juste que je continue à montrer mes résultats. C'est tout."

"[Daniel] fait du bon travail. Il est revenu de chez McLaren et semble être très à l'aise avec la voiture, surtout par rapport à ses écuries précédentes. Je pense qu'il a l'énergie de Red Bull, son style convient peut-être à Red Bull. Mais je ne crains quand même pas de ne pas le battre. Je reste convaincu de pouvoir le battre, et je continue d'apprendre auprès de lui."

Yuki Tsunoda pouvait en tout cas s'en vouloir de ne pas avoir concrétisé son niveau de performance à Mexico, lui qui est remonté de la 18e à la huitième place après avoir écopé de pénalités moteur. Il a alors engagé une bataille féroce avec Oscar Piastri pour la septième position, laquelle s'est soldée par deux contacts dont un qui l'a envoyé en tête-à-queue et lui a coûté le top 10.

Oscar Piastri (McLaren) et Yuki Tsunoda (AlphaTauri) s'accrochent

Tsunoda estime avoir "essayé d'être aussi patient que possible" en doublant la McLaren mais admet néanmoins qu'il aurait dû être plus prudent. La déception était telle qu'il a préféré s'isoler.

"J'étais vraiment frustré après la course, car j'ai perdu l'opportunité de marquer des points pour l'équipe", confie le pilote nippon. "Je faisais une bonne course jusque-là. Alors j'avais vraiment une énorme frustration, et cette frustration a été dure à digérer ce jour-là. Normalement, le Mexique, on en profite. Là, j'ai tout annulé et je suis resté dans ma chambre. C'était un grand moment, et c'était une opportunité… la cinquième place était vraiment possible."

Cette réaction est manifestement classique de la part de Tsunoda. "Je me sens tout d'abord coupable. Je ne sais pas si c'est conscient, mais je me sens très mal si je m'amuse et me distrais après avoir fait une mauvaise course", explique-t-il. "J'ai réfléchi à tout, à ce que je pouvais améliorer à l'avenir. C'était dur, évidemment, mais ça m'a donné le temps de réfléchir. Personnellement, c'est mon truc quand je fais une mauvaise course. Je ne fais la fête que si je fais une bonne course."

Propos recueillis par Matt Kew