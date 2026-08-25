"Appelez-moi s'il vous plaît !" : Tsunoda lance un appel aux équipes pour 2027

La dernière semaine de Yuki Tsunoda aura été pour le moins mouvementée. Le PDG de Racing Bulls, Peter Bayer, avait été informé dès le vendredi précédent de la blessure au poignet d'Isack Hadjar et de la possibilité d'un changement de pilote. Pourtant, selon Tsunoda, il n'a reçu l'appel que le mardi, alors qu'il se trouvait encore sur une plage en Grèce.

Le Japonais a immédiatement assuré être physiquement prêt à assurer l'intérim, même si son adaptation aux monoplaces de 2026 restait une inconnue. Certes, Tsunoda a largement testé la Red Bull sur simulateur cette année, mais pas la Racing Bulls, et le passage du virtuel au réel reste évidemment différent.

C'est précisément sur ce point que son week-end à Zandvoort s'est révélé particulièrement convaincant. Tsunoda est resté proche des temps au tour de son équipier Arvid Lindblad tout au long du week-end, s'est qualifié 12e lors des deux séances de qualifications et a finalement terminé la course à la 11e place, devant le Britannique.

"Honnêtement, je pense avoir progressé plus vite que je ne l'espérais", a déclaré Tsunoda après la course. "Je n'ai roulé que quatre fois au cours des huit derniers mois depuis ma dernière course à Abu Dhabi. Et malgré ça, je pense avoir plutôt bien fait."

Le Japonais a reconnu que le passage des monoplaces à effet de sol auxquelles il s'était habitué ces dernières années aux voitures actuelles avait nécessité une adaptation importante. Sur un circuit comme Zandvoort, où la gestion de l'énergie n'était pas forcément déterminante, le changement n'en restait pas moins conséquent.

Malgré sa courte préparation, Tsunoda a fait très bonne impression au GP des Pays-Bas. Photo de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

"Je pense que le plus difficile... c'était à peu près tout : il y avait beaucoup de choses à apprendre, la gestion du déploiement, les boutons, toutes les procédures sont différentes. Et cette course était également difficile à cause de la dégradation des pneus, dont les caractéristiques étaient elles aussi très différentes", a-t-il expliqué.

"Il s'agissait donc surtout de savoir comment s'adapter à tout ça. Mais honnêtement, l'équipe m'a énormément soutenu. Elle m'a permis de piloter aussi vite que possible. C'est dommage que je n'aie pas marqué de points, mais je l'accepte. Je me battais encore pour le top 8 ou le top 9 jusqu'à quelques tours de l'arrivée."

Aux équipes de décider si elles veulent de moi ou non… mais elles devraient !

La question évidente est désormais de savoir ce que cette pige signifie pour l'avenir de Yuki Tsunoda. Avant le GP des Pays-Bas, il avait déjà indiqué que la F1 restait sa priorité pour 2027, tout en assurant qu'il ne souhaitait pas passer une nouvelle année sur la touche.

"Je sais ce dont je suis capable et je pense avoir montré à une grande partie du paddock ce que je peux faire", a-t-il déclaré. "Avec seulement une course et quelques séances, j'ai réussi à me battre assez près des points. Honnêtement, je pense que le résultat… Évidemment, marquer des points aurait été mieux, mais je pense avoir fait tout ce que je pouvais."

Un retour à temps plein en F1 reste l'objectif principal de Tsunoda. Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Avant que l'opportunité de remplacer Isack Hadjar chez Racing Bulls ne se présente, Tsunoda semblait surtout se tourner vers l'IndyCar pour 2027 si aucune porte ne s'ouvrait en F1. Mais à Zandvoort, il a au moins démontré qu'il pouvait encore représenter une option intéressante pour une écurie du milieu de grille dans le cadre de la réglementation actuelle, particulièrement complexe.

"C'est évidemment mieux d'avoir cette opportunité que de ne pas en avoir du tout, car cela m'a permis de montrer ce dont je suis capable avec ce nouveau règlement", a-t-il poursuivi.

"Pour le reste, cela dépend de mon manager et des autres équipes qui n'ont pas encore décidé de leur line-up pour l'année prochaine. À elles de décider si elles veulent de moi ou non… mais elles devraient ! ", a-t-il lancé dans un éclat de rire, lui qui compte désormais 112 départs en F1.

Lorsque Motorsport.com lui a demandé si ses chances de retrouver une place à temps plein en F1 avaient augmenté après ce week-end, Tsunoda a marqué un long silence. Après quelques secondes, il a levé les yeux et éclaté de rire : "C'est vicieux, ça, hein ?"

Après une nouvelle pause, durant laquelle il a demandé à l'attachée de presse de Racing Bulls comment répondre au mieux à la question, Tsunoda a finalement, avec le sourire, lancé une perche aux écuries de F1 pour 2027 en s'éloignant : "Appelez-moi, s'il vous plaît !"