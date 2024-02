Tsunoda et Ricciardo pas préoccupés par le volant Red Bull

La "silly season" 2025 a débuté en fanfare avec l'annonce de l'arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari. D'aucuns s'attendent à d'autres grands chambardements sur la grille de départ, et leurs regards se tournent vers Red Bull : si Max Verstappen est assuré de revêtir la combinaison bleue jusqu'en 2028, c'est loin d'être le cas de son coéquipier, Sergio Pérez, dont le contrat arrive à échéance à la fin de cette année.

Les candidats au poste actuellement occupé par le Mexicain sont nombreux, compte tenu du nombre de pilotes faisant partie du giron. Yuki Tsunoda est l'un d'entre eux. Pour le Japonais, qui entre dans sa quatrième année de collaboration avec la structure aussi connue sous le nom de VCARB, l'objectif est de monter en grade.

"En tant que pilote, si les autres équipes s'intéressent plus à vous, c'est formidable. Cela signifie que vous avez bien travaillé et que vous êtes apprécié par les autres équipes. C'est donc ce que je vise, évidemment. Et évidemment, la première priorité sera Red Bull. C'est ce que je vise", a-t-il affirmé.

Mais Tsunoda n'est pas l'unique prétendant au baquet de Pérez. Il suffit de regarder vers l'autre côté du garage VCARB pour en trouver un autre : Daniel Ricciardo. L'ancien coéquipier de Verstappen espère retrouver le triple Champion du monde dans un futur proche. L'on pourrait croire que l'objectif commun des pilotes VCARB puisse nuire à leur relation, Tsunoda a pourtant assuré le contraire.

"Daniel est rapide et il a gagné plusieurs Grands Prix. Il se sent beaucoup plus à l'aise avec notre voiture qu'avec les autres, donc je pense qu'il est de nouveau en pleine forme et c'est aussi ce que j'aime, le défi d'avoir un pilote rapide [comme coéquipier]. Voyons comment cela va se passer", a-t-il ajouté.

Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01

"Dans le même temps, nous partageons les données, nos sensations dans la voiture. Nous sommes purement des coéquipiers, nous travaillons bien. Nous verrons comment cela se passe au cours de l'année mais je suis sûr que tout ira bien. Et nous savons que c'est notre vie, en Formule 1, nous devons de toute façon battre nos coéquipiers."

Ricciardo a corroboré les propos de son coéquipier. Selon l'Australien, les prétentions que partagent les deux hommes sont en fait l'occasion de fournir de meilleures performances sur la piste.

"Je pense qu'il est bon que nous deux ayons cet objectif, c'est naturel", a-t-il indiqué. "C'est donc bien qu'il soit quelque part, peut-être dans un coin de notre tête. Mais je pense que le côté positif [de cette situation], c'est qu'elle fera ressortir les compétiteurs qui sont en nous et qu'elle nous poussera, je l'espère, à aller encore un peu plus loin. Mais est-ce que je m'aligne sur la grille de départ en me disant : 'Si je fais une bonne course, je serai dans ce baquet' ? Non. C'est un objectif, mais ce n'est pas au centre de mon attention."